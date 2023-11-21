Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Maroko U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Penakluk Timnas Indonesia U-17 Mampu ke Perempatfinal?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |05:29 WIB
Prediksi Timnas Maroko U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Penakluk Timnas Indonesia U-17 Mampu ke Perempatfinal?
Timnas Maroko U-17 akan menghadapi Iran U-17 usai singkirkan Timnas Indonesia U-17 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

PREDIKSI Timnas Maroko U-17 vs Timnas Iran U-17 di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Selasa (21/11/2023) malam nanti WIB.

Singa Atlas – julukan Timnas Maroko – lolos sebagai juara Grup A. Sementara itu, Timnas Iran U-17 merupakan wakil Grup C yang lolos sebagai salah satu tim perngkat ketiga terbaik.

Timnas Maroko U-17

Maroko U-17 mencatatkan dua kemenangan dan sekali kekalahan dalam fase Grup A. Tim asal Afrika itu mengumpulkan enam poin usai mengalahkan Panama U-17 dan Timnas Indonesia U-17.

Sementara itu, Iran U-17 juga mencacatkan dua kemenangan dan satu kekalahan. Tim Asia itu pun memiliki enam poin dari tiga laga tersebut.

Melihat laga terakhir di fase grup, kedua tim saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Maroko U-17 menang 3-1 atas Timnas Indonesia U-17, sedangkan Iran U-17 menang 5-0 atas Kaledonia Baru U-17.

Saat ini, kedua tim pastinya sudah berbenah diri dengan persiapan yang telah dilakukan. Oleh dikarenakan, kedua tim akan berusaha saling mengalahkan demi satu tiket ke babak delapan besar.

Maroko U-17 lebih diuntungkan karena sudah terbiasa dengan kondisi lapangan Stadion GBT. Pasalnya, tim itu dalam fase grup selalu berlaga di sana.

Sementara itu, Iran U-17 harus menyesuaikan diri lebih dahulu. Oleh dikarenakan, sebelumnya pada fase grup berlaga di Jakarta International Stadium (JIS) dan Stadion Si Jalak Harupat.

