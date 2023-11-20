Kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Tetap Dapat Pujian meski Gagal Lolos dari Fase Grup

KIPRAH Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 tetap dapat pujian meski gagal lolos dari fase grup. Penampilan skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – dinilai patut mendapatkan apresiasi setinggi langit.

Surono, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, melontarkan pujian tersebut. Kendati persiapannya mepet, Timnas Indonesia U-17 tetap bisa memberi kejutan dengan merebut dua poin berkat dua kali imbang kontra Ekuador dan Panama.

“Kami menyadari bahwa memang Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah baru pada Juli 2023. Kemudian dari PSSI bekerja sama dengan Kemenpora membentuk tim yang berasal dari U-16 dari hasil kejuaran AFF yang ada di Sleman waktu itu. Kemudian ada juga seleksi dari 12 kota dan pemain diaspora yang kita ajak untuk bergabung Timnas,” kata Surono dalam Zoom Forum Merdeka Barat 9 yang diikuti MNC Portal Indonesia, Senin (20/11/2023).

“Hanya karena keterbatasan waktu hasilnya seperti yang kita ketahui bersama dengan menahan imbang Ekuador dan Panama. Dengan waktu yang begitu pendek, saya rasa ini adalah tim yang menjanjikan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Surono berharap agar skuad saat ini bisa menjadi lebih berkembang untuk masa depan Timnas Indonesia di kemudian hari. Dia ingin para pemain yang ada saat ini bisa diberi jam terbang untuk masuk ke dalam klub-klub yang ada di Tanah Air untuk mematangkan mental serta performanya dalam pertandingan.

“Mudah-mudahan tim ini tetap langsung menjadi tim untuk level-level berikutnya. Kita akan sampaikan ke PSSI agar untuk selalu dibina jangka panjang, kemudian juga dititip ke klub-klub agar mereka bisa bermain di kompetisi. Kami (pemerintah) dengan waktu yang pendek itu bisa menahan imbang Panama dan Ekuador itu sangat membanggakan dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik,” ungkap Surono.

Pujian tidak hanya diberikan pihak pemerintah saja, melainkan juga diberikan oleh pengamat sepak bola Tanah Air, Sapto Haryo Rajasa. Sapto menggambarkan betapa matangnya persiapan yang dimiliki negara peserta lain ketimbang Timnas Indonesia U-17. Pasalnya, selain persiapan yang mepet, skuad Garuda Asia juga tidak memiliki kompetisi bagi para pemain muda sehingga hal itu cukup menyulitkan Bima Sakti untuk memilah pemainnya.