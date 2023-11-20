Prediksi Timnas Mali U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Duel Tim Ofensif demi Tembus Perempatfinal

PREDIKSI Timnas Mali U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Akankah skuad muda El Tri -julukan Timnas Meksiko U-17- tampil menggila dalam laga ini demi tiket ke babak perempatfinal?

Duel Timnas Mali U-17 vs Meksiko U-17 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 21 November 2023 pukul 15.30 WIB. Kedua tim dalam kondisi yang baik setelah menang besar dalam pertandingan terakhir di fase grup.

Mali U-17 sukses menghancurkan Kanada U-17 (5-1), sementara Meksiko U-17 membenamkan Selandia Baru U-17 (4-0). Kemenangan itu membuat kedua tim memastikan tiket babak 16 besar dengan predikat runner-up klasemen grup.

Berkaca dari statistik pertandingan terakhir, kedua tim memiliki skema bermain yang ofensif. Melansir SofaScore, Mali U-17 dan Meksiko U-17 memiliki catatan total dominasi atas lawannya. Mali U-17 sukses membukukan 67 persen penguasaan bola saat menghancurkan Kanada U-17.

Tim asuhan Soumaila Coulibaly itu juga berhail mencatatkan 33 tembakan, dengan 17 di antaranya tepat sasaran. Mereka bahkan mencatatkan 16 tembakan dari dalam kotak penalti, menunjukkan keberanian para pemain Mali U-17.

Selama tiga pertandingan di fase grup, Les Aigles -julukan Timnas Mali U-17- juga sukses membukukan delapan gol, meski menelan satu kekalahan (dari Spanyol U-17 0-1). Di sudut lainnya, Meksiko U-17 juga tanpa ampun membenamkan Selandia Baru U-17.

Menurut catatan SofaScore, tim besutan Raul Chabrand itu berhasil melepaskan total 16 tembakan, tujuh di antaranya mengarah langsung ke gawang Selandia Baru U-17. El Tri juga kuat saat bertahan.

Tecatat, ada 22 tekel, 13 intersep, dan 26 sapuan untuk mengamankan gawang yang dikawal Norberto Bedolla. Tak kalah jauh, Meksiko U-17 juga berhasil mencanangkan total tujuh gol sepanjang fase grup.

Adapun, kedua tim sama-sama memiliki penyerang tajam yang sudah mencetak tiga gol. Ialah Mamadou Doumbia (Mali U-17) dan Stephano Carrillo (Meksiko U-17) yang berhasil masuk jajaran topskor.

Terlepas dari semua itu, Meksiko U-17 sejatinya mempunyai pengalaman lebih ketimbang Mali U-17 di Piala Dunia U-17. El Tri tercatat sudah 14 kali mengikuti turnamen dengan dua edisi di antaranya berhasil menjadi juara (2005 dan 2011).