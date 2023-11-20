Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Mali U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Duel Tim Ofensif demi Tembus Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |14:43 WIB
Prediksi Timnas Mali U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Duel Tim Ofensif demi Tembus Perempatfinal
Timnas Meksiko U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

PREDIKSI Timnas Mali U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Akankah skuad muda El Tri -julukan Timnas Meksiko U-17- tampil menggila dalam laga ini demi tiket ke babak perempatfinal?

Duel Timnas Mali U-17 vs Meksiko U-17 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 21 November 2023 pukul 15.30 WIB. Kedua tim dalam kondisi yang baik setelah menang besar dalam pertandingan terakhir di fase grup.

Timnas Mali U-17

Mali U-17 sukses menghancurkan Kanada U-17 (5-1), sementara Meksiko U-17 membenamkan Selandia Baru U-17 (4-0). Kemenangan itu membuat kedua tim memastikan tiket babak 16 besar dengan predikat runner-up klasemen grup.

Berkaca dari statistik pertandingan terakhir, kedua tim memiliki skema bermain yang ofensif. Melansir SofaScore, Mali U-17 dan Meksiko U-17 memiliki catatan total dominasi atas lawannya. Mali U-17 sukses membukukan 67 persen penguasaan bola saat menghancurkan Kanada U-17.

Tim asuhan Soumaila Coulibaly itu juga berhail mencatatkan 33 tembakan, dengan 17 di antaranya tepat sasaran. Mereka bahkan mencatatkan 16 tembakan dari dalam kotak penalti, menunjukkan keberanian para pemain Mali U-17.

Selama tiga pertandingan di fase grup, Les Aigles -julukan Timnas Mali U-17- juga sukses membukukan delapan gol, meski menelan satu kekalahan (dari Spanyol U-17 0-1). Di sudut lainnya, Meksiko U-17 juga tanpa ampun membenamkan Selandia Baru U-17.

Menurut catatan SofaScore, tim besutan Raul Chabrand itu berhasil melepaskan total 16 tembakan, tujuh di antaranya mengarah langsung ke gawang Selandia Baru U-17. El Tri juga kuat saat bertahan.

Tecatat, ada 22 tekel, 13 intersep, dan 26 sapuan untuk mengamankan gawang yang dikawal Norberto Bedolla. Tak kalah jauh, Meksiko U-17 juga berhasil mencanangkan total tujuh gol sepanjang fase grup.

Adapun, kedua tim sama-sama memiliki penyerang tajam yang sudah mencetak tiga gol. Ialah Mamadou Doumbia (Mali U-17) dan Stephano Carrillo (Meksiko U-17) yang berhasil masuk jajaran topskor.

Terlepas dari semua itu, Meksiko U-17 sejatinya mempunyai pengalaman lebih ketimbang Mali U-17 di Piala Dunia U-17. El Tri tercatat sudah 14 kali mengikuti turnamen dengan dua edisi di antaranya berhasil menjadi juara (2005 dan 2011).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/03/51/1651147/jonatan-christie-absen-di-sea-games-2025-karena-pilih-tampil-bwf-world-tour-finals-wfc.jpg
Jonatan Christie Absen di SEA Games 2025 karena Pilih Tampil BWF World Tour Finals
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/12/timnas_futsal_putri_indonesia.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Siapkan Kejutan di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement