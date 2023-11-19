Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Gugur dari Piala Dunia U-17 2023, Bima Sakti Disarankan Latih Timnas Indonesia U-20 dan Pemain Tim U-17 Bisa Digabungkan 1 Tim

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |21:31 WIB
Bima Sakti bersama pemain Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
SOLO – Legenda Timnas Indonesia, Trimur Vedhayanto menyarankan PSSI untuk tak memisahkan Bima Sakti dengan para pemain Timnas Indonesia U-17. Karena itulah Trimur merasa Bima Sakti perlu menjadi pelatih Timnas Indonesia U-20 yang berisikan para penggawa Tim U-17 yang tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Selain itu, untuk menambah kekompakan para pemain, Trimur juga memiliki ide untuk menggabungkan para pemain Timnas Indonesia U-17 menjadi satu tim. Kemudian mereka diharapkan bisa dikirim ke luar negeri layaknya program PSSI Primavera dan Baretti 1990-an silam.

Ide ini muncul seiring dengan berlangsungnya Piala Dunia U-17 2023. Timnas Indonesia U-17 untuk kali pertamanya bermain di turnamen akbar kelompok umur tersebut di bawah asuhan Bima Sakti.

"Saya juga berharap PSSI bisa menyatukan para pemain Timnas Indonesia U-17 ini menjadi satu tim. Pemain-pemain yang terbaik bisa juga dititipkan ke klub-klub. Selain itu, pelatihnya juga bisa tetap mendamping, setidaknya hingga level U-20," ujar Trimur dalam rilis resmi yang diterima Minggu (19/11/2023).

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti (LOC Piala Dunia U-17 2023)

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 gugur di fase Grup A. Mereka hanya memetik dua hasil imbang melawan Ekuador U-17 (1-1) dan Panama U-17 (1-1) serta kalah dari Maroko U-17 (1-3).

Meski demikian, pengalaman ini menjadi momen berharga. Trimur pun berharap agar Bima Sakti terus mendampingi hingga Timnas Indonesia U-20.

Halaman:
1 2
      
