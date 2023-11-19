Reaksi Kylian Mbappe Usai Cetak Hattrick dan Bawa Timnas Prancis Pesta Gol 14-0 atas Gibraltar

NICE – Penyerang Timnas Prancis, Kylian Mbappe, bereaksi usai berhasil membawa timnya hancurkan Timnas Gibraltar 14-0 di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Dalam laga itu, Mbappe pun sukses mencetak hattrick alias 3 gol.

Bagi Mbappe, kemenangan itu hasil kerja sama Timnas Prancis yang begitu apik. Dia pun merasa hasil itu amat istimewa untuknya.

“Kita harus menyoroti kemenangan kolektif. Ada banyak sekali tim bertalenta di tim Prancis, memecahkan rekor kemenangan terbesar ini adalah sesuatu yang istimewa. Rekor kolektif jauh lebih berharga daripada rekor pribadi,” kata Mbappe dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Minggu (19/11/2023).

Mbappe yang dipercaya sebagai kapten dalam pertandingan itu mengaku cukup terbebani. Pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mengatakan sering memikirkan timnya sebelum mengambil keputusan dalam permainan.

“Peran saya sebagai kapten? Ban kapten memaksa Anda untuk berubah, jika Anda tidak ingin berubah, Anda tidak cocok menjadi kapten. Ketika saya bukan kapten, saya memiliki visi yang sedikit lebih individualistis tentang pertandingan saya, tentang skor saya,” ujar Mbappe.

“Sekarang saya kapten dan saya harus memikirkan orang lain terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk selalu bersatu dan memastikan tim menjadi satu seperti saat ini,” lanjutnya.