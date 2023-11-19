Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Kylian Mbappe Usai Cetak Hattrick dan Bawa Timnas Prancis Pesta Gol 14-0 atas Gibraltar

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |14:03 WIB
Reaksi Kylian Mbappe Usai Cetak Hattrick dan Bawa Timnas Prancis Pesta Gol 14-0 atas Gibraltar
Kylian Mbappe kala membela Timnas Prancis. (Foto: Reuters)
A
A
A

NICE – Penyerang Timnas Prancis, Kylian Mbappe, bereaksi usai berhasil membawa timnya hancurkan Timnas Gibraltar 14-0 di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Dalam laga itu, Mbappe pun sukses mencetak hattrick alias 3 gol.

Bagi Mbappe, kemenangan itu hasil kerja sama Timnas Prancis yang begitu apik. Dia pun merasa hasil itu amat istimewa untuknya.

Timnas Prancis vs Timnas Gibraltar

“Kita harus menyoroti kemenangan kolektif. Ada banyak sekali tim bertalenta di tim Prancis, memecahkan rekor kemenangan terbesar ini adalah sesuatu yang istimewa. Rekor kolektif jauh lebih berharga daripada rekor pribadi,” kata Mbappe dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Minggu (19/11/2023).

Mbappe yang dipercaya sebagai kapten dalam pertandingan itu mengaku cukup terbebani. Pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mengatakan sering memikirkan timnya sebelum mengambil keputusan dalam permainan.

“Peran saya sebagai kapten? Ban kapten memaksa Anda untuk berubah, jika Anda tidak ingin berubah, Anda tidak cocok menjadi kapten. Ketika saya bukan kapten, saya memiliki visi yang sedikit lebih individualistis tentang pertandingan saya, tentang skor saya,” ujar Mbappe.

“Sekarang saya kapten dan saya harus memikirkan orang lain terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk selalu bersatu dan memastikan tim menjadi satu seperti saat ini,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650835/patahkan-rumor-pelatih-timnas-indonesia-timur-kapadze-resmi-gabung-navbahor-fc-ulo.webp
Patahkan Rumor Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Resmi Gabung Navbahor FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/emil_audero.jpg
Komentar Emil Audero usai Jadi Kunci Kemenangan Cremonese atas Bologna
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement