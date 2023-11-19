Timnas Prancis Hajar Babak Belur Gibraltar 14-0 di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Didier Deschamps Puas dengan Kinerja Kylian Mbappe Cs

NICE – Timnas Prancis hajar babak belur Timnas Gibraltar saat berahdapan dalam laga lanjutan fase grup Kualifikasi Piala Eropa 2024. Mendapati timnya menang besar 14-0, pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps, mengaku sangat puas dengan pencapaian anak asuhnya.

Deschamps mengatakan Timnas Prancis tidak ragu untuk mengambil semua peluang yang ada. Juru taktik berusia 55 tahun itu menilai kemenangan besar ini bisa menghindarkan timnya dari lawan berat di fase grup turnamen utama nanti.

“14 tidaklah buruk. Kami mengambil poin yang hilang untuk menjadi unggulan dalam undian dan menghindari situasi seperti Piala Eropa sebelumnya dengan Jerman dan Portugal untuk pertandingan grup,” kata Deschamps, dinukil dari laman resmi Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Minggu (19/11/2023).

“Kami telah menetapkan tujuan ini dan tujuan barunya adalah tetap tak terkalahkan dalam kualifikasi pada hari Selasa di Yunani. Pemain adalah pesaing, mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki, mereka menginginkannya. Ini adalah malam yang sempurna bagi kami,” tambahnya.

Sementara itu, penyerang Timnas Prancis, Kylian Mbappe mengatakan takjub dengan kemenangan Les Bleus -julukan Timnas Prancis. Menurutnya, hasil manis ini diraih karena para pemain sukses menerapkan instruksi dari pelatih.

“Luar biasa, kami memiliki tujuan untuk memecahkan rekor kemenangan terbesar, pelatih memberi tahu kami bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, itulah mengapa kami memiliki keseriusan ini sepanjang pertandingan. Kami ingin tetap berada dalam sejarah dan kami melakukannya secara kolektif,” jelas Mbappe.