Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ragnar Oratmangoen Tunjukkan Antusiasme Jelang Jalani Proses Naturalisasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |06:20 WIB
Ragnar Oratmangoen Tunjukkan Antusiasme Jelang Jalani Proses Naturalisasi
Ragnar Oratmangoen (kiri) akan segera dinaturalisasi ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/0ratmangoen)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Liga Belanda, Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen antusias akan menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diyakini bakal menambah kekuatan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari postingan instagram pribadinya @oratmangoen, Kamis (16/11/2023). Dia mengenakan baju batik tengah bersalaman dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir.

Ragnar memastikan sudah berada di tanah air saat ini. Hal itu membenarkan rumor yang selama ini berkembang di pecinta sepak bola tanah air bahwa dirinya segera menjalankan naturalisasi.

"Salam Alaykum Indonesia. Saya di sini. Kita garuda," tulis Ragnar Oratmangoen di Instagram pribadinya @oratmangoen.

Sebelumnya, Erick Thohir sudah memberikan kabar kedatangan pemain iti di Indonesia lewat Instagram pribadinya @erickthohir. Dia memastikan tahapan naturalisasi pemain tersebut agar segera dilakukan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187221/calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_pernah_raih_medali_perunggu_olimpiade_fifacom-n8pN_large.jpg
John Herdman, Satu-satunya Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Raih Medali Olimpiade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187187/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-hE7U_large.jpg
PSSI Tunjuk John Herdman, Jesus Casas atau Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187185/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-qc1X_large.jpg
Deretan Prestasi Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Lebih Gila ketimbang Timur Kapadze, Ini Buktinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187013/giovanni_van_bronckhorst-Qr1G_large.jpg
Media Belanda Membantah, Belum Ada Kontak Resmi PSSI dengan Giovanni van Bronckhorst
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/30/51/1650207/kontingen-jabar-puji-pelaksanaan-kejurnas-pb-pobsi-rrb.jpg
Kontingen Jabar Puji Pelaksanaan Kejurnas PB POBSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/desire_doue_1.jpg
Daftar Peraih Penghargaan Golden Boy dari Masa ke Masa! Doue Terbaru, Tak Ada Nama Ronaldo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement