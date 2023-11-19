Ragnar Oratmangoen Tunjukkan Antusiasme Jelang Jalani Proses Naturalisasi

Ragnar Oratmangoen (kiri) akan segera dinaturalisasi ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/0ratmangoen)

JAKARTA - Pemain Liga Belanda, Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen antusias akan menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diyakini bakal menambah kekuatan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari postingan instagram pribadinya @oratmangoen, Kamis (16/11/2023). Dia mengenakan baju batik tengah bersalaman dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir.

Ragnar memastikan sudah berada di tanah air saat ini. Hal itu membenarkan rumor yang selama ini berkembang di pecinta sepak bola tanah air bahwa dirinya segera menjalankan naturalisasi.

BACA JUGA: Erick Thohir Pastikan Naturalisasi Ragnar Oratmangoen Sesuai Kebutuhan Timnas Indonesia

"Salam Alaykum Indonesia. Saya di sini. Kita garuda," tulis Ragnar Oratmangoen di Instagram pribadinya @oratmangoen.

Sebelumnya, Erick Thohir sudah memberikan kabar kedatangan pemain iti di Indonesia lewat Instagram pribadinya @erickthohir. Dia memastikan tahapan naturalisasi pemain tersebut agar segera dilakukan