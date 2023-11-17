Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Pastikan Naturalisasi Ragnar Oratmangoen Sesuai Kebutuhan Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:55 WIB
Erick Thohir Pastikan Naturalisasi Ragnar Oratmangoen Sesuai Kebutuhan Timnas Indonesia
Ragnar Oratmangoen memang dinaturalisasi sesuai kebutuhan (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)
A
A
A

SURABAYA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan naturalisasi Ragnar Oratmangoen sudah sesuai kebutuhan Timnas Indonesia. Sayap serang Fortuna Sittard itu diyakini dapat menambah kekuatan skuad Garuda.

Erick mengatakan PSSI memang tidak akan asal-asalan dalam melakukan proses naturalisasi pemain. Hal tersebut agar kontribusi pemain itu bisa mendongkrak performa skuad arahan Shin Tae-yong.

Ragnar Oratmangoen

"Ya, Ragnar punya komitmen untuk bela Merah-Putih. Kebetulan posisinya kita butuh dia. Dia bisa main penyerang kiri Juga bisa di belakang striker. Jadi, second striker," kata Erick di Surabaya, dikutip pada Jumat (17/11/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan sang pemain masih muda dan akan terus berkembang seiring jam terbang yang semakin banyak. Tentunya, hal itu menjadi investasi buat Timnas Indonesia.

"Jadi, opsinya yang bagus, usianya masih 25," tukas Erick.

