Sebentar Lagi Dinaturalisasi, Ragnar Oratmangoen: Salam Alaykum Indonesia

JAKARTA - Ragnar Oratmangoen sangat antusias untuk menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI (Warga Negara Indonesia). Pemain Fortuna Sittard itu langsung mengucapkan salam untuk menyapa masyarakat Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari postingan instagram pribadinya @0ratmangoen, Kamis 16 November 2023. Dia mengenakan baju batik tengah bersalaman dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir.

Ragnar memastikan sudah berada di Tanah Air saat ini. Hal itu membenarkan rumor yang selama ini berkembang di pencinta sepak bola, pemain berdarah Maluku itu segera menjalankan naturalisasi.

"Salam Alaykum Indonesia. Saya di sini. Kita garuda," tulis Ragnar di Instagram pribadinya @0ratmangoen, Jumat (17/11/2023).

Sebelumnya, Erick sudah memberikan kabar kedatangan pemain itu di Indonesia lewat Instagram pribadinya @erickthohir. Dia memastikan tahapan naturalisasi pemain tersebut segera dilakukan.