Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebentar Lagi Dinaturalisasi, Ragnar Oratmangoen: Salam Alaykum Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:49 WIB
Sebentar Lagi Dinaturalisasi, Ragnar Oratmangoen: Salam Alaykum Indonesia
Ragnar Oratmangoen memperlihatkan antusiasme untuk menjalani proses naturalisasi (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

JAKARTA - Ragnar Oratmangoen sangat antusias untuk menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI (Warga Negara Indonesia). Pemain Fortuna Sittard itu langsung mengucapkan salam untuk menyapa masyarakat Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari postingan instagram pribadinya @0ratmangoen, Kamis 16 November 2023. Dia mengenakan baju batik tengah bersalaman dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir.

Ragnar Oratmangoen

Ragnar memastikan sudah berada di Tanah Air saat ini. Hal itu membenarkan rumor yang selama ini berkembang di pencinta sepak bola, pemain berdarah Maluku itu segera menjalankan naturalisasi.

"Salam Alaykum Indonesia. Saya di sini. Kita garuda," tulis Ragnar di Instagram pribadinya @0ratmangoen, Jumat (17/11/2023).

Sebelumnya, Erick sudah memberikan kabar kedatangan pemain itu di Indonesia lewat Instagram pribadinya @erickthohir. Dia memastikan tahapan naturalisasi pemain tersebut segera dilakukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186800/patrickkluivert_diprediksi_cepat_oleh_dipecat_oleh_ajax_amsterdam_patrickkluivert9-Kt7j_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung Dipecat Ajax Amsterdam jika Ditunjuk sebagai Pelatih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186782/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-bUpY_large.jpg
Follow Erick Thohir, John Heitinga Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186760/giovanni_van_bronckhorst-DvAp_large.jpg
Liverpool Dekati Mantan Pelatih Timnas Kanada, Isyarat Giovanni van Bronckhorst Segera Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649945/liverpool-gaet-eks-pelatih-kanada-persiapan-lepas-giovanni-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-cvc.webp
Liverpool Gaet Eks Pelatih Kanada, Persiapan Lepas Giovanni Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Simoncelli Prediksi Marquez Tetap Jadi Teror Menakutkan di MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement