Profil Ragnar Oratmangoen, Pemain Fortuna Sittard yang Dikabarkan Segera Perkuat Timnas Indonesia

PROFIL Ragnar Oratmangoen, pemain Fortuna Sittard yang dikabarkan segera perkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, Ragnar Oratmangoen adalah sosok winger kiri kelahiran Belanda dengan memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Tanimbar, Maluku.

Pemain berdarah Indonesdia-Belanda tersebut kembali diisukan bakal dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini mencuat ke permukaan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Ragnar Oratmangoen yang mengenakan kemeja batik di Jakarta.

"Selamat datang di Indonesia, Ragnar Oratmangoen! Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie bersama Fortuna Sittard punya komitmen untuk membela Merah Putih," tulis Erick Thohir yang berfoto bersama Ragnar Oratmangoen, diunggah di akun Instagram pribadinya, Kamis (16/11/2023).

Sebelumnya, Erick Thohir sendiri mengatakan sedang mencari pemain keturunan yang berposisi sebagai pemain depan untuk dinaturalisasi. Hal itu mengindikasikan kepada Ragnar Oratmangoen yang mana dia kini berposisi sebagai winger kiri Fortuna Sittard.

Erick Thohir pun berharap Ragnar Oratmangoen bisa memberikan dampak positif untuk sepakbola Indonesia. Secara tidak langsung, dia bakal segera menaturalisasi sang pemain yang berkarier di Liga Belanda itu untuk memperkuat Timnas Indonesia.

"Semoga Ragnar bisa ikut memberikan kontribusi untuk sepakbola Indonesia," harap Erick Thohir.

Lantas, seperti apa profil Ragnar Oratmangoen? Menyadur dari laman Transfermarkt, Ragnar Oratmangoen lahir di Oss, Belanda, pada 21 Januari 1998 silam. Pemain 25 tahun itu memulai kariernya di dunia sepakbola di tim muda Belanda, TOP Oss Youth.

Ragnar Oratmangoen kemudian direkrut klub Divisi 2 Belanda, NEC Nijmegen, di tim mudanya dari level U17 hingga U-21 sejak 2008- 2017. Lalu pada awal 2018, ia dipinjamkan ke klub TOP Oss dengan durasi enam bulan.