HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

JIS Jadi Stadion Tersibuk pada Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Prancis U-17: Lapangan Ini Bagus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |02:00 WIB
JIS Jadi Stadion Tersibuk pada Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Prancis U-17: Lapangan Ini Bagus
Jakarta International Stadium jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/JakInStadium)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Prancis U-17, Jean Luc Vannuchi, mengakui kualitas lapangan Jakarta International Stadium (JIS). Sang pelatih merasa timnya sangat nyaman bermain di stadion itu selama fase Grup E Piala Dunia U-17 2023.

Sebagaimana diketahui, JIS menggelar 16 laga selama Piala Dunia U-17 dari babak grup hingga perempat final. Stadion terpadat lainnya ada Stadion Si Jalak Harupat dan Stadion Manahan dengan 14 laga, sedangkan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) ada delapan laga.

Jean Luc Vannuchi mengetahui JIS menjadi stadion tersibuk dalam ajang itu. Namun, dia nilai kondisi lapangan pun tidak ada masalah dengan padatnya jadwal sejauh ini.

"Saya pikir banyak pertandingan yang dilaksanakan di sini. Lapangannya bagus," kata Jean Luc Vannuchi di JIS, Sabtu (18/11/2023).

Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan memang sebaiknya jadwal di JIS jangan terlalu padat. Hal tersebut agar ada waktu perawatan untuk lapangan lebih lama.

