Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Kancil WHW Pesta Gol ke Gawang Giga FC 8-1!

TEGAL - Kancil WHW mengamuk pada laga pertama Liga Futsal Profesional 2023-2024 melawan Giga FC Kota Metro. Bermain di GOR Tegal Selatan, Tegal, Sabtu (18/11/2023), mereka pesta gol 8-1!

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung sengit, Giga FC mengancam lebih dulu lewat tembakan Michael Kaiway. Namun tembakannya masih melayang.

Justru Kancil WHW yang berhasil menyelesaikan peluang dengan lebih efektif. Pemain asing mereka, Daniel Alves berhasil membawa timnya unggul lewat aksi backheel-nya.

Daniel Alves terus tampil menggila di sisa babak pertama. Pemain asal Brasil ini menggandakan keunggulan lewat sontekannya.

Kancil WHW terus menggempur pertahanan Giga FC lewat kerja sama yang begitu apik. Alhasil Filippo Inzaghi berhasil menambah keunggulan bagi tim asal Kalimantan Barat itu.

Kancil WHW menutup pesta gol di babak pertama lewat aksi Dias Riansyah. Perjuangan Giga FC untuk meraih poin di laga ini kian berat.