Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Cosmo JNE FC Gulung Halus FC 6-3

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |17:45 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Cosmo JNE FC Gulung Halus FC 6-3
Cosmo JNE FC menang telak 6-3 atas Halus FC (Foto: Instagram/@cosmojne)
A
A
A

TEGAL - Drama sembilan gol tercipta pada pekan perdana Liga Futsal Profesional 2023-2024 yang mempertemukan Cosmo JNE FC dan Halus FC di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (18/11/2023). Laga ini berakhir dengan skor 6-3.

Jalannya Pertandingan

Cosmo JNE FC vs Sadakata United diwarnai hujan gol (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Cosmo JNE FC mampu unggul cepat lewat aksi Reza Yamani. Pemain asal Sumatera Selatan itu menyontek bola hasil kerja sama apik antar pemain.

Cosmo JNE FC terus tampil dominan, sedangkan Halus FC kerap melakukan kesalahan sehingga sering kehilangan bola. Cosmo JNE FC akhirnya berhasil menggandakan keunggulan, kali ini lewat tembakan voli keras Motjaba Hassanezhad yang memanfaatkan situasi bola mati.

Setelah berupaya keras, Halus FC berhasil memperkecil kedudukan lewat aksi Abdur Rahman Nawawi. Namun tak berlangsung lama, Cosmo JNE FC terus menambah pundi-pundi gol.

Aji Satria menyambar bola di mulut gawang Halus FC. Penjaga gawang Halus FC tak bisa berbuat banyak menghadapi pergerakan Aji Satria.

Paruh pertama ditutup dengan gol penambah keunggulan Cosmo JNE FC. Kali ini giliran Reza Gunawan yang mencatatkan namanya di papan skor.

Cosmo JNE FC terus tampil trengginas di babak kedua. Reza Yamani melengkapi brace-nya kala menyambut umpan datar Vahid Shafiei.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1650011/kapten-timnas-futsal-indonesia-optimistis-jelang-sea-games-thailand-2025-ffk.webp
Kapten Timnas Futsal Indonesia Optimistis Jelang SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Ingin Persija Tak Lagi Jadi Tim Musafir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement