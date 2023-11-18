Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Cosmo JNE FC Gulung Halus FC 6-3

TEGAL - Drama sembilan gol tercipta pada pekan perdana Liga Futsal Profesional 2023-2024 yang mempertemukan Cosmo JNE FC dan Halus FC di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (18/11/2023). Laga ini berakhir dengan skor 6-3.

Jalannya Pertandingan

Cosmo JNE FC mampu unggul cepat lewat aksi Reza Yamani. Pemain asal Sumatera Selatan itu menyontek bola hasil kerja sama apik antar pemain.

Cosmo JNE FC terus tampil dominan, sedangkan Halus FC kerap melakukan kesalahan sehingga sering kehilangan bola. Cosmo JNE FC akhirnya berhasil menggandakan keunggulan, kali ini lewat tembakan voli keras Motjaba Hassanezhad yang memanfaatkan situasi bola mati.

Setelah berupaya keras, Halus FC berhasil memperkecil kedudukan lewat aksi Abdur Rahman Nawawi. Namun tak berlangsung lama, Cosmo JNE FC terus menambah pundi-pundi gol.

Aji Satria menyambar bola di mulut gawang Halus FC. Penjaga gawang Halus FC tak bisa berbuat banyak menghadapi pergerakan Aji Satria.

Paruh pertama ditutup dengan gol penambah keunggulan Cosmo JNE FC. Kali ini giliran Reza Gunawan yang mencatatkan namanya di papan skor.

Cosmo JNE FC terus tampil trengginas di babak kedua. Reza Yamani melengkapi brace-nya kala menyambut umpan datar Vahid Shafiei.