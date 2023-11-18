Hasil Babak Pertama Timnas Jerman U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Der Panzer Unggul 2-0

JAKARTA - Hasil babak pertama Timnas Jerman U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Laga di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu (18/11/2023) sore WIB, berakhir dengan skor 2-0.

Gol Robert Ramsak (1') dan Eric da Silva (42') memberi keunggulan buat Der Panzer di babak pertama. Sementara itu, Venezuela masih kesulitan mencetak gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Jerman U-17 berada di atas angin sejak awal permainan dimulai. Mereka tampil lebih tenang dalam membangun serangan.

Panzer muda-julukan Jerman- pun tampil mengejutkan. Mereka langsung mencuri keunggulan sejak menit pertama lewat gol cepat Robert Ramsak.

Venezuela U-17 segera ambil tindakan setelah kecolongan gol. Mereka mencoba mencari solusi membalas ketertinggalan tersebut.

Namun hingga cooling break tim asuhan Ricardo Valiño itu masih belum bisa membalas. Sejumlah upaya serangan mereka mampu diatasi dengan baik oleh Noah Darvich dan kolega.

Venezuela U-17 tak patah arang, mereka terus berjuang membongkar pertahanan Jerman U-17. Beberapa peluang didapat, tapi Nicola Profeta dan kolega masih sulit menemukan solusi.

Tercatat hingga memasuki menit ke-40 Jerman U-17 jauh lebih mendominasi. Mereka memegang 55 persen penguasaan bola berbanding 27 persen dari Venezuela U-17.

Jerman U-17 semakin menunjukkan keganasan mereka. Di menit ke-42 sang bek, Eric Da Silva Moreira, berhasil menciptakan gol sempurna lewat assist Robert Ramsak.

Panzer muda tampaknya belum puas meski sudah unggul dua gol. Mereka terus menekan skuad muda La Vinotinto-julukan Venezuela- di sisa menit babak pertama. Beruntung skor tak berubah hingga laga babak pertama usai.