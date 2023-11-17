Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Jerman U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Der Panzer Mampu Sapu Bersih Kemenangan?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:00 WIB
Prediksi Timnas Jerman U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Der Panzer Mampu Sapu Bersih Kemenangan?
Timnas Jerman U-17 menghadapi Venezuela U-17 di partai terakhir fase grup (Foto: LOC WCU17)
A
A
A

PREDIKSI Timnas Jerman U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan dihelat di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (18/11/2023) esok.

Der Panzer – julukan Jerman – berpotensi menyapu bersih kemenangan di Grup F. Sebab, mereka telah sukses mengamankan kemenangan dalam dua laga terdahulu.

Timnas Jerman U-17

Pada laga perdana, Jerman U-17 menang 3-1 atas Meksiko U-17. Sementara itu, tim itu pun menang 3-1 atas Selandia Baru U-17.

Namun, langkah tim asuhan Christian Wuck pasti tidak akan mudah menyapu bersih Grup F. Sebab, akan mendapatkan perlawanan ketat dari Venezuela U-17

Venezuela U-17 pun berambisi meraih poin dalam laga itu. Hal tersebut untuk memastikan langkah mereka lolos ke babak 16 besar bersama dengan Jerman U-17.

Saat ini tim asuhan Lucciano Reinoso berada di posisi kedua klasemen dengan empat poin. Posisi itu memang masih belum aman untuk tim tersebut.

Saat ini ada Meksiko U-17 di posisi ketiga dengan satu poin. Tentunya, tim itu punya kans untuk lolos ke babak 16 besar sebagai runner up jika menang atas Selandia Baru U-17, sedangkan Meksiko menelan kekalahan dari Jerman U-17

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1650011/kapten-timnas-futsal-indonesia-optimistis-jelang-sea-games-thailand-2025-ffk.webp
Kapten Timnas Futsal Indonesia Optimistis Jelang SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Ingin Persija Tak Lagi Jadi Tim Musafir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement