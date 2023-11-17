Prediksi Timnas Jerman U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Der Panzer Mampu Sapu Bersih Kemenangan?

Timnas Jerman U-17 menghadapi Venezuela U-17 di partai terakhir fase grup (Foto: LOC WCU17)

PREDIKSI Timnas Jerman U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan dihelat di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (18/11/2023) esok.

Der Panzer – julukan Jerman – berpotensi menyapu bersih kemenangan di Grup F. Sebab, mereka telah sukses mengamankan kemenangan dalam dua laga terdahulu.

Pada laga perdana, Jerman U-17 menang 3-1 atas Meksiko U-17. Sementara itu, tim itu pun menang 3-1 atas Selandia Baru U-17.

Namun, langkah tim asuhan Christian Wuck pasti tidak akan mudah menyapu bersih Grup F. Sebab, akan mendapatkan perlawanan ketat dari Venezuela U-17

Venezuela U-17 pun berambisi meraih poin dalam laga itu. Hal tersebut untuk memastikan langkah mereka lolos ke babak 16 besar bersama dengan Jerman U-17.

Saat ini tim asuhan Lucciano Reinoso berada di posisi kedua klasemen dengan empat poin. Posisi itu memang masih belum aman untuk tim tersebut.

Saat ini ada Meksiko U-17 di posisi ketiga dengan satu poin. Tentunya, tim itu punya kans untuk lolos ke babak 16 besar sebagai runner up jika menang atas Selandia Baru U-17, sedangkan Meksiko menelan kekalahan dari Jerman U-17