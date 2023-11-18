Cerita Kapten Timnas Argentina U-17 Claudio Echeverri, Pakai Nomor Punggung Lionel Messi di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA – Kapten Timnas Argentina U-17, Claudio Echeverri, bercerita soal pemilihan nomor punggung Lionel Messi saat mentas di Piala Dunia U-17 2023. Dia mengaku tak terbebani memakai nomor punggung 10.

Alih-alih terbebani karena nomor punggung itu sangat identik dengan Lionel Messi di Timnas Argentina, Claudio Echeverri justru merasa bangga. Menurutnya, nomor tersebut sangat spesial.

Bagi Echeverri sendiri, La Pulga -julukan Lionel Messi- merupakan contoh bagi semua para pemain muda. Echeverri mengaku beberapa kali berlatih dengan idolanya tersebut. Kini, pemain River Plate itu pun dipercaya sebagai kapten Timnas Argentina U-17 saat ini.

"Nomor ini sangat spesial, Messi adalah contoh bagi semua pemain muda. Dia juga adalah idola saya dan saya beberapa kali latihan dengannya. Saya bangga pakai nomor ini dan jadi kapten," ujar Claudio Echeverri kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Echeverri juga digadang-gadang bakal menjadi 'the next' Lionel Messi. Bukan menjadi tekanan, Echeverri justru menikmati setiap momen pertandingan dengan nomor tersebut.

"Saya tidak punya tekanan memakai nomor ini. Yang penting bagi saya adalah menikmati setiap momennya dengan nomor ini," jelas Claudio Echeverri.