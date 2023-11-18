Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Siap Menggila jika Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Arkhan Kaka!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:32 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Siap Menggila jika Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Arkhan Kaka!
Arkhan Kaka kala membela Timnas Indonesia U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang siap menggila jika lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang untuk melaju ke babak berikutnya.

Ya, Timnas Indonesia U-17 masih menanti nasibnya di Piala Dunia U-17 2023. Mereka bergantung terhadap hasil laga di grup lainnya untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Laga itu pun baru akan digelar pada hari ini, Sabtu (18/11/2023).

Pasalnya, posisi Timnas Indonesia U-17 untuk lolos via jalur peringkat 3 terbaik, masih belum aman. Kini, pasukan Bima Sakti yang mengoleksi 2 poin dan selisih gol -2 bertengger di posisi keempat pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023.

Posisi Timnas Indonesia U-17 masih berpeluang digeser dua tim di bawahnya, yakni Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17. Tak ayak, Arkhan Kaka cs kini masih harus menanti hasil laga Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17 di matchday terakhir fase grup yang akan tersaji hari ini.

Terlepas dari nasib yang masih menggantung, Timnas Indonesia U-17 terus mempersiapkan diri guna berjaga-jaga andai lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Mereka terus menjalani latihan kini di Surabaya.

Jika lolos ke 16 besar, sejumlah pemain Timnas Indonesia U-17 bisa melanjutkan kiprah ciamiknya. Apalagi, lawan berat telah menanti Timnas Indonesia U-17 jika lolos ke 16 besar, yakni Timnas Inggris U-17 yang keluar sebagai juara Grup C.

Lalu, siapa saja pemain yang bisa jadi andalan Timnas Indonesia U-17? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang siap menggila jika lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

5. Ikram Al Giffari

Ikram Al Giffari

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-17 yang siap menggila jika lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 adalah Ikram Al Giffari. Diketahui, Ikram telah bekerja fantastis di 3 laga fase grup sehingga gawang Timnas Indonesia U-17 tak terlalu banyak dibobol lawan.

Bahkan, di dua laga awal Grup A Piala Dunia U-17 2023, gawang Timnas Indonesia U-17 hanya kebobolan satu gol. Padahal, serangan bertubi-tubi dilancarkan Ekuador U-17 dan Panama U-17 kala itu. Tetapi, Ikram berhasil membuktikan kualitasnya.

Alhasil, peran Ikram di bawah mistar gawang Timnas Indonesia U-17 pun tak tergantikan. Andai Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar, Ikram diyakini akan kembali jadi andalan Bima Sakti untuk menjaga gawang.

4. Welber Jardim

Welber Jardim

Lalu, ada nama Welber Jardim. Pemain berdarah Indonesia-Brasil ini juga bekerja tak kalah ciamik sejauh ini di Piala Dunia U-17 2023. Tak hanya cakap dalam menjaga lini pertahanan, Welber juga berhasil membantu Timnas Indonesia U-17 membangun serangan ke lawan.

Bahkan, Welber sudah mencatatkan satu assist di Piala Dunia U-17 2023. Hal itu tepatnya terjadi di laga kontra Panama U-17. Berkat umpan ciamiknya, Arkhan Kaka bisa membobol gawang lawan yang membawa Timnas Indonesia terselamatkan dari kekalahan.

Welber pun dipastikan siap menggila jika Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar. Dia siap menebus kesalahan di laga terakhir Grup A melawan Maroko U-17. Kala itu, gol perdana Maroko U-17 tercipta karena kesalahan Welber yang melanggar pemain lawan di kotak terlarang. Alhasil, wasit memberi hadiah tendangan penalti.

Halaman:
1 2 3
      
