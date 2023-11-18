Tetap Latihan di Surabaya, Timnas Indonesia U-17 Jaga-Jaga Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-17 jalani latihan di Surabaya jaga-jaga lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengatakan tim besutannya sampai saat ini masih berlatih dan menetap di Surabaya. Hal ini dilakukan karena Timnas Indonesia U-17 masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Bima Sakti pun menyampaikan para pemain Timnas Indonesia U-17 dalam kondisi yang baik. Bima Sakti menjelaskan skuad Timnas Indonesia U-17 akan tetap berada di Surabaya dan terus berlatih hingga pertandingan babak penyisihan berakhir.

Diketahui, masih ada pertandingan di dua grup yang baru akan digelar hari ini, Sabtu (18/11/2023). Hasil dari pertandingan tim-tim di dua grup itu pun akan turut menentukan langkah Timnas Indonesia U-17 untuk lolos atau tidak ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

“Kondisi tim baik, dan hari ini (Jumat) kami tetap normal berlatih,” ucap Bima Sakti dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, dikutip Sabtu (18/11/2023).

“Latihan recovery untuk pemain yang bermain penuh 90 menit dan di atas 45 menit. Yang lainnya latihan normal sambil menjaga kondisi di gym,” sambungnya.

“Kami masih tetap stay di Surabaya sambil menunggu seluruh pertandingan babak penyisihan yang berakhir Sabtu. Untuk itu, kami tetap berlatih dan pemain harus menjaga kondisi mereka,” imbuh Bima Sakti.