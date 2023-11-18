Ini Calon Lawan Timnas Indonesia U-17 jika Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Tantang Pemain Arsenal!

Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

INI calon lawan Timnas Indonesia U-17 jika lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Tim itu adalah Timnas Inggris U-17, yang keluar sebagai juara Grup C.

Ya, nasib Timnas Indonesia U-17 untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 masih belum jelas. Arkhan Kaka cs masih harus bergantung dengan hasil laga di grup lainnya untuk memastikan diri apakah bisa melanjutkan perjalanan di ajang Piala Dunia U-17 2023, atau harus menghentikan perjalanan di babak penyisihan grup.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 diketahui finis di urutan ketiga pada klasemen akhir Grup A. Mereka mencatatkan 2 poin dan selisih gol -2.

Dengan torehan itu, Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang lolos ke babak 16 besar via jalur peringkat tiga terbaik. Tetapi di jalur itu, hanya ada 4 dari 6 tim yang berada di posisi teratas klasemen peringkat tiga terbaik yang bisa lolos ke 16 besar.

Kini, Timnas Indonesia U-17 pun mengisi posisi keempat di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023. Dua tim di bawah skuad Garuda Asia pada klasemen tersebut, yakni Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17, belum berlaga di matchday ketiga atau terakhir grup masing-masing.

Meksiko U-17 sendiri dijadwalkan bertemu dengan Selandia Baru U-17 di laga terakhir Grup F, sementara Korea Selatan U-17 akan melawan Burkina Faso U-17 di matchday ketiga Grup E. Kedua laga itu akan tersaji hari ini, Sabtu (18/11/2023).

Ada syarat yang harus terpenuhi dari laga Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17 untuk meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke 16 besar. Pertama, laga Korea Selatan U-17 vs Burkina Faso U-17 harus berakhir imbang dengan berapa pun skornya. Sebab kini, Korea Selatan U-17 masih mencatatkan 0 poin dan selisih gol -3. Sementara itu, Burkina Faso mencatatkan 0 poin dan selisih gol -4.

Selain itu, Timnas Indonesia U-17 juga masih bergantung pada laga terakhir Grup F antara Meksiko U-17 vs Selandia Baru U-17. Meksiko U-17 saat ini menempati urutan tiga di Grup F dengan perolehan satu angka dengan selisih gol dan produktivitas gol yang sama seperti Timnas Indonesia U-17, yakni -2 dan 3.