Timnas Indonesia U-17 Main di JIS jika Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

TIMNAS Indonesia U-17 main di Jakarta International Stadium (JIS) jika lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 kini masih punya peluang lolos ke babak 16 besar via jalur peringkat 3 terbaik.

Ya, asa Arkhan Kaka cs untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia U-17 2023 masih terbuka, meski menipis. Sebab, Timnas Indonesia U-17 bisa finis di urutan ketiga pada klasemen akhir Grup A dengan perolehan 2 poin dan selisih gol -2.

Torehan itu membawa Timnas Indonesia U-17 menduduki peringkat keempat di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023. Diketahui, hanya 4 tim teratas di klasemen peringkat 3 terbaik yang bakal lolos ke 16 besar.

Nasib Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar via jalur itu pun masih akan bergantung terhadap laga di grup lainnya. Nantinya, Timnas Indonesia U-17 harus menanti hasil laga dari Timnas Meksiko U-17 dan Timnas Korea Selatan U-17 di matchday terakhir fase grup.

Timnas Meksiko U-17 yang kini menduduki posisi kelima di klasemen peringkat ketiga terbaik akan melawan Selandia Baru U-17 di laga terakhir Grup F. Sementara itu, Korea Selatan U-17 akan menghadapi Burkina Faso U-17 di laga terakhir Grup E. Kedua laga itu akan digelar hari ini, Sabtu (18/11/2023).

Jika Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17 gagal menang di laga terakhir fase grup, Timnas Indonesia U-17 bakal lolos ke 16 besar. Pasalnya kini, Meksiko U-17 mencatatkan 1 poin dan selisih gol -2, sementara Korea Selatan U-17 belum mendapat 1 pun poin dan mencatatkan selisih gol -3.

Andai keberuntungan masih memihak kepada Timnas Indonesia U-17 dan lolos ke 16 besar, lawan yang akan dihadapi skuad Garuda Asia pun sudah diketahui. Dia adalah Timnas Inggris U-17.