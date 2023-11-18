Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Sabtu 18 November 2023: Ada 2 Laga Penentu Nasib Timnas Indonesia U-17

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |05:01 WIB
Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Sabtu 18 November 2023: Ada 2 Laga Penentu Nasib Timnas Indonesia U-17
Dua laga terakhir grup Piala Dunia U-17 2023 hari ini akan menentukan lolos atau tidaknya Timnas Indonesia U-17 ke babak 16 besar (Foto: LOC Piala Dunia U-17)
JADWAL Piala Dunia U-17 2023 hari ini, Sabtu, 18 November 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak empat laga akan dimainkan pada partai terakhir grup.

Dua diantaranya akan menjadi penentu langkah Timnas Indonesia U-17 ke babak 16 besar. Kekalahan 1-3 kontra Maroko U-17 membuat Timnas Indonesia U-17 saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi dua poin di Grup A.

Dengan begitu, nasib Arkhan Kaka cs bergantung hasil laga terakhir Grup E (Korea Selatan U-17 vs Burkina Faso U-17) dan Grup F (Meksiko U-17 vs Selandia Baru U-17) pada Sabtu 18 November 2023.

Sebagai catatan, di Grup E peringkat tiga ditempati Korea Selatan U-17 dengan nol poin. Sementara di posisi juru kunci ada Burkina Faso U-17 yang juga belum meraih poin dari dua laga awal fase grup.

Namun, Korea Selatan U-17 memiliki produktivitas gol lebih baik ketimbang Burkina Faso U-17 yang membuat mereka berada di peringkat ketiga. Pemenang di laga Korea Selatan vs Burkina Faso U-17 akan membuat Timnas Indonesia U-17 tersingkir.

Sebab, syarat pertama Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023, yakni Korea Selatan U-17 vs Burkina Faso U-17 harus bermain imbang dengan berapa pun skornya. Hanya hasil imbang di laga tersebut yang bisa membuat Garuda Asia masih aman.

