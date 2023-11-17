Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Taeguk Warriors Berpotensi Singkirkan Timnas Indonesia U-17

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |17:01 WIB
Prediksi Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Taeguk Warriors Berpotensi Singkirkan Timnas Indonesia U-17
Timnas Korea Selatan U-17 hadapi Burkina Faso U-17 di laga terakhir fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/thekfa)
A
A
A

PREDIKSI Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini menjadi ajang untuk merebut hati para fans Indonesia.

Kedua tim akan bentrok di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung pada Sabtu (18/11/2023). Ada dua hal menarik yang tersaji dalam pertandingan ini.

Timnas Burkina Faso U-17

Pertama, pertemuan ini menjadi ajang pembuktian kualitas keduanya di Grup E. Mengingat, skuad muda Les Etalons -julukan Burkina Faso- dan Young Taeguk Warriors -julukan Korea Selatan- belum memetik poin dari dua laga yang telah mereka jalani.

Kedua, saat ini mereka sama-sama telah mendapat hati fans Indonesia. Pelatih Burkina Faso, Brahima Traore, merupakan sosok yang sudah tidak asing di kalangan fans sepak bola Tanah Air.

Ya, dia merupakan mantan pemain Persib Bandung pada era 2006 lalu. Traore bahkan bertekad untuk mempersembahkan kemenangan timnya untuk fans Indonesia di Bandung nanti.

"Ya mereka mendukung kami, jadi kami juga ingin menang untuk orang Indonesia, dan kami tidak memiliki peluang untuk mencetak gol, mungkin InsyaAllah di Bandung, kami bisa menang," ujarnya kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (15/11/2023).

Saat berhadapan melawan Amerika Serikat (AS) U-17 sebelumnya pada Rabu (15/11/2023), Burkina mendapat dukungan dari fans Tanah Air. Namun sayang saat itu mereka kalah 1-2 pada laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS).

Sama seperti Korea Selatan U-17, mereka juga mendapat hati dari suporter Indonesia. Dukungan diberikan ketika mereka bentrok dengan AS U-17 yang berakhir dengan kekalahan 1-3.

Terlepas dari itu, jika dilihat dari catatan mereka di Piala Dunia kelompok umur tersebut, keduanya punya kans masing-masing. Burkina pernah menjadi juara ketiga di edisi 2001 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650025/hasil-final-syed-modi-india-international-2025-dejanbernadine-juara-rmx.webp
Hasil Final Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/marc_klok.jpg
Persib Cari Pelampiasan Lawan Madura United, Marc Klok: Kami Harus Menang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement