Prediksi Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Taeguk Warriors Berpotensi Singkirkan Timnas Indonesia U-17

Timnas Korea Selatan U-17 hadapi Burkina Faso U-17 di laga terakhir fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/thekfa)

PREDIKSI Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini menjadi ajang untuk merebut hati para fans Indonesia.

Kedua tim akan bentrok di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung pada Sabtu (18/11/2023). Ada dua hal menarik yang tersaji dalam pertandingan ini.

Pertama, pertemuan ini menjadi ajang pembuktian kualitas keduanya di Grup E. Mengingat, skuad muda Les Etalons -julukan Burkina Faso- dan Young Taeguk Warriors -julukan Korea Selatan- belum memetik poin dari dua laga yang telah mereka jalani.

Kedua, saat ini mereka sama-sama telah mendapat hati fans Indonesia. Pelatih Burkina Faso, Brahima Traore, merupakan sosok yang sudah tidak asing di kalangan fans sepak bola Tanah Air.

Ya, dia merupakan mantan pemain Persib Bandung pada era 2006 lalu. Traore bahkan bertekad untuk mempersembahkan kemenangan timnya untuk fans Indonesia di Bandung nanti.

"Ya mereka mendukung kami, jadi kami juga ingin menang untuk orang Indonesia, dan kami tidak memiliki peluang untuk mencetak gol, mungkin InsyaAllah di Bandung, kami bisa menang," ujarnya kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (15/11/2023).

Saat berhadapan melawan Amerika Serikat (AS) U-17 sebelumnya pada Rabu (15/11/2023), Burkina mendapat dukungan dari fans Tanah Air. Namun sayang saat itu mereka kalah 1-2 pada laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS).

Sama seperti Korea Selatan U-17, mereka juga mendapat hati dari suporter Indonesia. Dukungan diberikan ketika mereka bentrok dengan AS U-17 yang berakhir dengan kekalahan 1-3.

Terlepas dari itu, jika dilihat dari catatan mereka di Piala Dunia kelompok umur tersebut, keduanya punya kans masing-masing. Burkina pernah menjadi juara ketiga di edisi 2001 lalu.