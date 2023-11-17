Prediksi Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Laga Penentu Nasib Timnas Indonesia U-17

PREDIKSI Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini sangat berarti bagi Timnas Indonesia U-17 karena memengaruhi peringkat mereka di klasemen tim peringkat ketiga sementara.

Pertandingan ini bakal berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (18/11/2023) pukul 16.00 WIB. Kedua tim berada dalam kondisi yang kurang baik menjelang pertandingan tersebut.

Diketahui, Selandia Baru U-17 baru saja menelan kekalahan dari Jerman U-17 (1-3). Hasil minor ini membuat tim besutan Martin Bullock itu terdampar di dasar klasemen sementara Grup F Piala Dunia U-17 2023.

Mereka saat ini belum mempunyai poin samasekali dari dua pertandingan di fase grup. Sementara, Meksiko U-17 juga menelan hasil kurang memuaskan pada laga terakhir. El Tri -julukan Meksiko U-17- ditahan imbang Venezuela U-17 (2-2).

Hasil itu membikin Meksiko U-17 kini menempati peringkat ketiga klasemen Grup F. Oleh karena itu, kedua tim harus meraih kemenangan jika ingin melenggang ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Kedua tim masih mempunyai kesempatan melangkah ke babak selanjutnya sesuai dengan regulasi turnamen.

Ya, peraturan turnamen memperbolehkan empat tim peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak selanjutnya. Meksiko U-17 saat ini berada di urutan kelima dari enam tim yang duduk di peringkat ketiga klasemen grup. Tentunya, pertandingan kedua tim ini juga akan menentukan nasib Garuda Asia.