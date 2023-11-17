Kalah Sekalipun dari Timnas Maroko U-17, Timnas Indonesia U-17 Masih Bisa Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

KALAH sekalipun dari Timnas Maroko U-17, Timnas Indonesia U-17 masih bisa lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Tetapi tentu saja, ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi untuk bisa membuat Timnas Indonesia U-17 melanjutkan perjalanan di Piala Dunia U-17 2023.

Diketahui, Timnas Indonesia U-17 baru saja merampungkan penampilannya di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Pasukan Bima Sakti dihadapkan dengan Maroko U-17 di laga terakhir Grup A yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Sayangnya, dalam laga semalam, Timnas Indonesia U-17 harus tumbang. Mereka dihajar Maroko U-17 dengan skor 1-3. Gol semata wayang skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- dicetak oleh Nabil Asyura pada menit ke-42.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia U-17 finis di posisi ketiga pada klasemen akhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. Arkhan Kaka cs total meraih 2 poin dari 3 laga yang dilakoni.

Poin Timnas Indonesia U-17 didapat usai menahan imbang Ekuador U-17 dan Panama U-17. Kedua laga itu selesai dengan skor sama, yakni 1-1.

Dengan begitu, Timnas Indonesia U-17 masih bisa lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sekalipun kalah dari Timnas Maroko U-17. Namun, peluang Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke babak berikutnya memanglah tipis.

Bahkan, Timnas Indonesia U-17 harus bergantung ke hasil laga di grup-grup lainnya untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Bagaimana hitung-hitungannya? Mari menilik bersama dalam artikel ini.

Ya, Timnas Indonesia U-17 memang masih punya kans lolos ke 16 besar usai kalah 1-3 dari Maroko U-17. Arkhan Kaka bisa lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Tetapi diketahui, hanya ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang berhak mendapat tiket 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Kini, Timnas Indonesia U-17 pun menduduki posisi keempat di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023. Tim Merah Putih total mencatatkan 2 poin dan selisih gol -2.