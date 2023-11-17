Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Pelatih Maroko U-17, Sempat Kerepotan Hadapi Tekanan Timnas Indonesia U-17 Sebelum Menang 3-1 di Piala Dunia U-17 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:21 WIB
Curhat Pelatih Maroko U-17, Sempat Kerepotan Hadapi Tekanan Timnas Indonesia U-17 Sebelum Menang 3-1 di Piala Dunia U-17 2023
Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

PELATIH Timnas Maroko U-17, Said Chiba, curhat usai melawan Timnas Indonesia U-17 di laga terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. Meski Maroko U-17 sukses meraih kemenangan, dia mengaku sempat kerepotan hadapi tekanan dari Timnas Indonesia U-17.

“Ini pertandingan yang penting untuk kedua tim. Kami tidak bisa mengharap keberuntungan. Kami sempat kesulitan karena Indonesia memberi tekanan,” ujar Said Chiba, dilansir dari laman resmi PSSI, Jumat (17/11/2023).

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023

“Saya pikir, pertandingan ini cukup baik. Banyak peluang tercipta,” lanjutnya.

Ya, pertandingan seru tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis 16 November 2023 malam WIB. Timnas Indonesia U-17 mampu menekan Maroko U-17 pada hampir 15 menit pertama pertandingan.

Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega menciptakan beberapa peluang berbahaya dan nyaris menorehkan gol lewat Arkhan Kaka. Sayangnya, sepakan Arkhan Kaka di mulut gawang bisa ditepis oleh kiper lawan.

Setelah itu, barulah Singa Atlas -julukan Timnas Maroko- bisa keluar dari tekanan dan mengembangkan permainan hingga akhirnya unggul 2-0 via sepakan penalti Anas Alaoui (29’) dan gol Abdelhamid Eit Boudlal (39’). Namun, Tim Merah-Putih mampu memangkas ketertinggalan lewat tendangan bebas cantik Nabil Asyura (42’).

Tertinggal satu gol, Timnas Indonesia U-17 kembali menekan Maroko U-17 di awal babak kedua. Mereka pun mendapat momentum untuk menyamakan kedudukan pada menit 57 setelah tendangan bebas Achmad Zidan mengenai tangan pemain lawan di kotak terlarang.

Halaman:
1 2
      
