Kata-Kata Iqbal Gwijangge Setelah Timnas Maroko U-17 Hampir Pupuskan Harapan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

KATA-kata Iqbal Gwijangge setelah Timnas Maroko U-17 hampir pupuskan harapan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas di sini. Sang kapten Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17- itu meminta maaf kepada publik sepakbola Tanah Air usai belum bisa memberikan kemenangan.

Singa Atlas junior –julukan Timnas Maroko U-17- sukses mengalahkan Timnas Indonesia U-17 dengan skor 3-1 pada matchday terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Pesta gol Maroko U-17 masing-masing dicetak oleh Anas Alaoui (29' P), Abdelhamid Aït Boudlal ('38), dan Mohamed Hamony ('64). Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 sempat membalas satu gol via tendangan bebas Nabil Asyura ('42), meski belum bisa menghindari kekalahan dari tim asal Afrika itu.

Kekalahan dari Maroko U-17 membuat Timnas Indonesia U-17 finis di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A dengan koleksi dua poin (selisih gol -2). Berbeda nasib, Maroko U-17 berhak menjadi juara grup (6 poin), menggeser Ekuador U-17 yang finis sebagai runner-up (5 poin) usai ditahan Panama U-17 1-1.

Selepas kalah dari Maroko U-17, kapten Timnas Indonesia U-17, Iqbal Gwijangge, mewakili rekan-rekannya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Bek 17 tahun itu meminta maaf karena timnya gagal mengalahkan Maroko U-17, meski sudah berusaha semaksimal mungkin.

“Kami semua ingin menang, tapi hasil berkata lain, yang terpenting sudah berusaha. Dan saya mewakili pemain yang lain minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata Iqbal Gwijangge dalam konferensi pers pascalaga, Kamis 16 November 2023.

“Apa pun yang kami perbuat sudah semaksimal mungkin. Sekali lagi mohon maaf,” tambahnya.