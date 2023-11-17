Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Iqbal Gwijangge Setelah Timnas Maroko U-17 Hampir Pupuskan Harapan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:51 WIB
Kata-Kata Iqbal Gwijangge Setelah Timnas Maroko U-17 Hampir Pupuskan Harapan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

KATA-kata Iqbal Gwijangge setelah Timnas Maroko U-17 hampir pupuskan harapan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas di sini. Sang kapten Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17- itu meminta maaf kepada publik sepakbola Tanah Air usai belum bisa memberikan kemenangan.

Singa Atlas junior –julukan Timnas Maroko U-17- sukses mengalahkan Timnas Indonesia U-17 dengan skor 3-1 pada matchday terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023

Pesta gol Maroko U-17 masing-masing dicetak oleh Anas Alaoui (29' P), Abdelhamid Aït Boudlal ('38), dan Mohamed Hamony ('64). Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 sempat membalas satu gol via tendangan bebas Nabil Asyura ('42), meski belum bisa menghindari kekalahan dari tim asal Afrika itu.

Kekalahan dari Maroko U-17 membuat Timnas Indonesia U-17 finis di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A dengan koleksi dua poin (selisih gol -2). Berbeda nasib, Maroko U-17 berhak menjadi juara grup (6 poin), menggeser Ekuador U-17 yang finis sebagai runner-up (5 poin) usai ditahan Panama U-17 1-1.

Selepas kalah dari Maroko U-17, kapten Timnas Indonesia U-17, Iqbal Gwijangge, mewakili rekan-rekannya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Bek 17 tahun itu meminta maaf karena timnya gagal mengalahkan Maroko U-17, meski sudah berusaha semaksimal mungkin.

“Kami semua ingin menang, tapi hasil berkata lain, yang terpenting sudah berusaha. Dan saya mewakili pemain yang lain minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata Iqbal Gwijangge dalam konferensi pers pascalaga, Kamis 16 November 2023.

“Apa pun yang kami perbuat sudah semaksimal mungkin. Sekali lagi mohon maaf,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649865/hasil-uji-coba-timnas-putri-indonesia-takluk-dari-taiwan-05-ljq.webp
Hasil Uji Coba: Timnas Putri Indonesia Takluk dari Taiwan 0-5
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/marc_klok.jpg
Persib Cari Pelampiasan Lawan Madura United, Marc Klok: Kami Harus Menang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement