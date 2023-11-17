2 Laga Kejaiban dan Penentu agar Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-17 masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023))

ADA 2 laga kejaiban dan penentu agar Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Kedua pertandingan penentu yang dimaksud adalah Korea Selatan vs Burkina Faso dan Meksiko vs Selandia Baru!

Skenario Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar semakin rumit usai kalah 1-3 dari Maroko U-17 di matchday terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

(Timnas Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Maroko U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Gol-gol kemenangan Maroko U-17 dicetak lewat Anas Alaoui (29' P), Abdelhamid Aït Boudlal ('38) dan Mohamed Hamony ('64). Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 hanya bisa membalas satu gol via tendangan bebas cantik Nabil Asyura ('42).

Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U-17 finis di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A dengan koleksi dua poin (selisih gol -2). Sementara itu, Maroko finis sebagai juara grup (6 poin), menggeser Ekuador yang menjadi runner-up (5 poin) usai ditahan Panama 1-1.

Timnas Indonesia U-17 masih memiliki kans untuk lolos 16 besar lewat jalur salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik meski amat sulit. Untuk menentukan peringkat ketiga terbaik, tolok ukurnya yakni: 1) poin; 2) selisih gol; 3) produktivitas gol; 4) poin fair play; 5) dan pengundian.

Saat ini, Garuda Asia berada di posisi keempat pada klasemen sementara peringkat tiga terbaik. Akan tetapi, posisi pasukan Bima Sakti itu terancam tergeser oleh tim lain yang juga masih memiliki peluang untuk lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Setidaknya, ada dua laga kejaiban dan penentu agar Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Kedua laga itu yakni di Grup E (Korea Selatan vs Burkina Faso) dan Grup F (Meksiko vs Selandia Baru) yang akan digelar pada Sabtu (18/11/2023).

Untuk Grup E, peringkat tiga ditempati Korea Selatan dengan nol poin (selisih gol -3), sama seperti Burkina Faso (selisih gol -4) yang menempati dasar klasemen. Namun, Korea Selatan memiliki produktivitas gol lebih baik ketimbang Burkina Faso.

Jika ada pemenang di laga Korea Selatan vs Burkina Faso, dipastikan membuat Timnas Indonesia U-17 tersingkir. Karena itu, laga Korea Selatan vs Burkina Faso harus berakhir imbang dengan berapa pun skornya jika Timnas Indonesia U-17 ingin lolos 16 besar.