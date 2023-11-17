Erick Thohir Angkat Bicara soal Nasib Bima Sakti Bersama Timnas Indonesia U-17 Usai Kalah dari Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Bima Sakti kala mendampingi Timnas Indonesia U-17 berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal nasib Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17 usai kalah dari Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Erick Thohir mengaku belum memikirkan nasib Bima Sakti karena perlu melakukan evaluasi lebih dahulu.

Erick Thohir mengatakan masih cukup dini untuk bicara soal nasib Bima Sakti bersama Timnas Indonesia U-17. Pasalnya, kans Timnas Indonesia U-17 melaju ke babak 16 besar masih ada, meski cukup tipis.

Arkhan Kaka dan kolega masih berpeluang menjadi peringkat tiga terbaik. Namun, Timnas Indonesia U-17 harus menunggu hasil laga di Grup E antara Meksiko U-17 melawan Selandia Baru U-17 dan Grup F antara Korea Selatan U-17 melawan Burkina Faso U-17.

"Ya, nanti (soal Bima Sakti)," kata Erick Thohir di Surabaya, Kamis 16 November 2023.

Erick Thohir mengatakan bahwa Bima Sakti berada di naungan Indra Sjafri sebagai Direktur Teknik PSSI. Jadi, Indra Sjafri yang akan memberikan laporan terhadap kinerja pelatih itu kepadanya.

"Coach Bima jadi bagian dari coaching staff coach Indra Sjafri," ujar Erick Thohir.