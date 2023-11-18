Hasil Timnas Italia vs Timnas Makedonia Utara di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Gli Azzurri Menang 5-2

Timnas Italia menang 5-2 atas Makedonia Utara di Kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters)

TIMNAS Italia meraih hasil positif di Kualifikasi Piala Eropa 2023-2024. Menghadapi Makedonia Utara, Sabtu (18/11/2023) dini hari WIB, Gli Azzurri menang meyakinkan dengan skor akhir 5-2.

Lima gol Timnas Italia dicetak Federico Chiesa (41',45+2'), Matteo Damian (17'), Giacomo Raspadori (81') dan Stephan El Shaarawy (90+3'). Sementara Makedonia Utara hanya mampu membalas lewat Brace Jani Aatanasov.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Italia bermain sangat baik sejak awal pertandingan. Tak butuh waktu lama, pasukan Luciano Spalletti unggul lebih dulu lewat gol Matteo Damian pada menit ke-17.

Unggul satu gol membuat para pemain Timnas Italia bermain lebih percaya diri. Mereka terus menggempur serangan ke lini pertahanan Makedonia Utara.

Hasilnya positif, dua gol tambahan berhasil disarangan Timnas Italia ke gawang lawan. Brace dari Federico Cheisea membuat Timnas Italia menutup babak pertama dengan skor 3-0.