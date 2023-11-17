Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Spanyol Menang 3-1 atas Siprus di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Luis De la Fuente Puas Bukan Main

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:30 WIB
Timnas Spanyol Menang 3-1 atas Siprus di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Luis De la Fuente Puas Bukan Main
Laga Timnas Siprus vs Timnas Spanyol di Kualifikasi Piala Eropa 2024. (Foto: Instagram/@sefutbol)
A
A
A

KOLOSSI – Pelatih Timnas Spanyol, Luis De la Fuente, mengomentari hasil laga kontra Siprus di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Dia mengaku senang bukan main karena Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Luis De la Fuente mengatakan laga berjalan tidak mudah untuk Timnas Spanyol. Namun, Timnas Spanyol berusaha menampilkan performa terbaik sehingga meraih kemenangan.

Timnas Siprus vs Timnas Spanyol

"Pertandingan itu rumit. Saya senang dengan para pemain," kata Luis De la Fuente, dilansir dari Football Espana, Jumat (17/11/2023).

“Kami berada di tempat yang kami inginkan,” ujarnya.

