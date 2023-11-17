Timnas Spanyol Menang 3-1 atas Siprus di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Luis De la Fuente Puas Bukan Main

KOLOSSI – Pelatih Timnas Spanyol, Luis De la Fuente, mengomentari hasil laga kontra Siprus di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Dia mengaku senang bukan main karena Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Luis De la Fuente mengatakan laga berjalan tidak mudah untuk Timnas Spanyol. Namun, Timnas Spanyol berusaha menampilkan performa terbaik sehingga meraih kemenangan.

"Pertandingan itu rumit. Saya senang dengan para pemain," kata Luis De la Fuente, dilansir dari Football Espana, Jumat (17/11/2023).

“Kami berada di tempat yang kami inginkan,” ujarnya.