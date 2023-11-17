Hasil Timnas Siprus vs Timnas Spanyol di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Lamine Yamal Sumbang Gol, La Furia Roja Menang 3-1

KOLOSSI – Tim Nasional (Timnas) Spanyol berhasil melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Siprus di laga lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024, pada Jumat (17/11/2023) dini hari WIB. Bermain di Alphamega Stadium, Kolossi, Siprus, Timnas Spanyol berhasil menang dengan skor 3-1.

Ketiga gol Spanyol dibuka oleh wonderkid Barcelona, Lamine Yamal di menit kelima, lalu ditambahkan oleh Mikel Oyarzabal pada menit 22, dan ditutup lewat gol Joselu di menit 28. Sementara Siprus hanya bisa mencetak gol penghibur di menit 75 berkat Kostas Pileas.

Dengan kemenangan itu, Spanyol pun makin mantap bertengger di puncak klasemen sementara Grup A Kualifikasi Piala Eropa 2024. Tim Luis De la Fuente pun sejatinya sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Eropa 2024.

Akan tetapi, kemenangan atas Siprus sama pentingnya untuk mengamankan posisi pertama Grup A itu untuk tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Sementara Siprus berada di dasar klasemen Grup A dengan hasil yang memalukan.

Bagaimana tidak, Siprus memastikan diri tak meraih poin sama sekali di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Dari delapan laga yang dimainkan, Siprus selalu menelan kekalahan.