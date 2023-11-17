Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Siprus vs Timnas Spanyol di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Lamine Yamal Sumbang Gol, La Furia Roja Menang 3-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |02:23 WIB
Hasil Timnas Siprus vs Timnas Spanyol di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Lamine Yamal Sumbang Gol, <i>La Furia Roja</i> Menang 3-1
Selebrasi Lamine Yamal usai cetak gol di laga Timnas Siprus vs Timnas Spanyol. (Foto: Reuters)
A
A
A

KOLOSSI – Tim Nasional (Timnas) Spanyol berhasil melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Siprus di laga lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024, pada Jumat (17/11/2023) dini hari WIB. Bermain di Alphamega Stadium, Kolossi, Siprus, Timnas Spanyol berhasil menang dengan skor 3-1.

Ketiga gol Spanyol dibuka oleh wonderkid Barcelona, Lamine Yamal di menit kelima, lalu ditambahkan oleh Mikel Oyarzabal pada menit 22, dan ditutup lewat gol Joselu di menit 28. Sementara Siprus hanya bisa mencetak gol penghibur di menit 75 berkat Kostas Pileas.

Dengan kemenangan itu, Spanyol pun makin mantap bertengger di puncak klasemen sementara Grup A Kualifikasi Piala Eropa 2024. Tim Luis De la Fuente pun sejatinya sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Eropa 2024.

Akan tetapi, kemenangan atas Siprus sama pentingnya untuk mengamankan posisi pertama Grup A itu untuk tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Sementara Siprus berada di dasar klasemen Grup A dengan hasil yang memalukan.

Timnas Siprus vs Timnas Spanyol (Reuters)

Bagaimana tidak, Siprus memastikan diri tak meraih poin sama sekali di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Dari delapan laga yang dimainkan, Siprus selalu menelan kekalahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649519/persija-rayakan-hut-ke97-dengan-manis-sikat-psim-yogyakarta-20-htc.jpg
Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Manis, Sikat PSIM Yogyakarta 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel.jpg
Pelatih PSIM Sebut Atmosfer SUGBK Selevel Stadion Raksasa Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement