Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diprediksi Masuk Talent Scouting Klub Besar Eropa, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Asia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |13:24 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diprediksi Masuk Talent Scouting Klub Besar Eropa, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Asia!
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang diprediksi masuk talent scouting klub besar Eropa menarik dikulik. Sebab, sederet pemain Timnas Indonesia U-17 sukses unjuk gigi kala mentas di Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-17 sudah rampung melakoni laga di fase Grup A Piala Dunia U-17 2023. Dari 3 laga yang dilakoni, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- berhasil meraih 2 poin, hasil dari menahan imbang Ekuador U-17 dan Panama U-17 dengan skor sama, yakni 1-1.

Dalam menghadapi tim-tim kuat di Piala Dunia U-17 2023, sejumlah pemain Timnas Indonesia U-17 sukses tampil gacor. Bahkan, beberapa nama memainkan peran penting dalam raihan poin yang berhasil didapat Timnas Indonesia U-17.

Tak ayal, sejumlah pemain Timnas Indonesia U-17 dinilai bakal mencuri perhatian talent scouting klub besar Eropa. Apalagi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Piala Dunia U-17 2023 dihadiri banyak talent scouting dari klub besar, seperti Inter Milan hingga Atalanta.

Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang diprediksi masuk talent scouting klub besar Eropa.

5. Ikram Al Giffari

Ikram Al Giffari

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-17 yang diprediksi masuk talent scouting klub besar Eropa adalah Ikram Al Giffari. Kiper Timnas Indonesia U-17 tampil fantastis di Piala Dunia U-17 2023.

Ikram Al Giffari langsung mencuri perhatian di laga perdana Timnas Indonesia U-17 pada Piala Dunia U-17 2023 dengan melawan Ekuador U-17. Menghadapi salah satu tim kuat di Piala Dunia U-17 2023, Ikram berhasil membuktikan ketangguhannya dalam menjaga gawang skuad Garuda Asia dengan banyak melakukan penyelamatan penting.

Berkat ketangguhannya, Ekuador U-17 pun frustrasi hingga tak bisa menambah golnya. Laga pun berakhir dengan skor 1-1. Aksi ciamik Ikram Al Giffari di laga-laga Grup A pun diyakini akan turut mencuri perhatian talent scouting, termasuk dari klub besar Eropa. Sebab, dia terbukti punya bakat apik di dunia sepakbola.

4. Welber Jardim

Welber Jardim

Kemudian, ada nama Welber Jardim. Dia tampil tak kalah apik dalam membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Tak hanya bekerja militan dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia U-17, Welber Jardim juga tampil ciamik dalam membantu lini serang. Bahkan, dia mengambil peran besar dalam terciptanya gol Timnas Indonesia U-17 kala melawan Panama U-17 di laga kedua Grup A.

Kala itu, Arkhan Kaka bisa mencetak gol lewat sundulannya berkat umpan silang ciamik dari Welber Jardim. Usai laga, pemain Sao Paulo itu pun langsung banjir pujian.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649945/liverpool-gaet-eks-pelatih-kanada-persiapan-lepas-giovanni-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-cvc.webp
Liverpool Gaet Eks Pelatih Kanada, Persiapan Lepas Giovanni Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Simoncelli Prediksi Marquez Tetap Jadi Teror Menakutkan di MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement