5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diprediksi Masuk Talent Scouting Klub Besar Eropa, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Asia!

5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang diprediksi masuk talent scouting klub besar Eropa menarik dikulik. Sebab, sederet pemain Timnas Indonesia U-17 sukses unjuk gigi kala mentas di Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-17 sudah rampung melakoni laga di fase Grup A Piala Dunia U-17 2023. Dari 3 laga yang dilakoni, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- berhasil meraih 2 poin, hasil dari menahan imbang Ekuador U-17 dan Panama U-17 dengan skor sama, yakni 1-1.

Dalam menghadapi tim-tim kuat di Piala Dunia U-17 2023, sejumlah pemain Timnas Indonesia U-17 sukses tampil gacor. Bahkan, beberapa nama memainkan peran penting dalam raihan poin yang berhasil didapat Timnas Indonesia U-17.

Tak ayal, sejumlah pemain Timnas Indonesia U-17 dinilai bakal mencuri perhatian talent scouting klub besar Eropa. Apalagi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Piala Dunia U-17 2023 dihadiri banyak talent scouting dari klub besar, seperti Inter Milan hingga Atalanta.

Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang diprediksi masuk talent scouting klub besar Eropa.

5. Ikram Al Giffari





Salah satu pemain Timnas Indonesia U-17 yang diprediksi masuk talent scouting klub besar Eropa adalah Ikram Al Giffari. Kiper Timnas Indonesia U-17 tampil fantastis di Piala Dunia U-17 2023.

Ikram Al Giffari langsung mencuri perhatian di laga perdana Timnas Indonesia U-17 pada Piala Dunia U-17 2023 dengan melawan Ekuador U-17. Menghadapi salah satu tim kuat di Piala Dunia U-17 2023, Ikram berhasil membuktikan ketangguhannya dalam menjaga gawang skuad Garuda Asia dengan banyak melakukan penyelamatan penting.

Berkat ketangguhannya, Ekuador U-17 pun frustrasi hingga tak bisa menambah golnya. Laga pun berakhir dengan skor 1-1. Aksi ciamik Ikram Al Giffari di laga-laga Grup A pun diyakini akan turut mencuri perhatian talent scouting, termasuk dari klub besar Eropa. Sebab, dia terbukti punya bakat apik di dunia sepakbola.

4. Welber Jardim





Kemudian, ada nama Welber Jardim. Dia tampil tak kalah apik dalam membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Tak hanya bekerja militan dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia U-17, Welber Jardim juga tampil ciamik dalam membantu lini serang. Bahkan, dia mengambil peran besar dalam terciptanya gol Timnas Indonesia U-17 kala melawan Panama U-17 di laga kedua Grup A.

Kala itu, Arkhan Kaka bisa mencetak gol lewat sundulannya berkat umpan silang ciamik dari Welber Jardim. Usai laga, pemain Sao Paulo itu pun langsung banjir pujian.