Jelang Laga Timnas Mali U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17, White Wolf Percaya Diri Rengkuh Poin Maksimal

Timnas Uzbekistan U-17 bersiap menghadapi laga pertama di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPi/Romensy August)

JELANG laga Timnas Mali U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17, White Wolf percaya diri mammpu raih poin maksimal. Pertandingan pembuka Grup B Piala Dunia U-17 2023 ini diselenggarakan di Stadion Manahan, Solo pada Jumat (10/11/2023) pukul 16.00 WIB.

White Wolf – julukan Timnas Uzbekistan U-17 – bersiap menghadapi laga pertamanya di Piala Dunia U-17 2023. Sang pelatih Jamoliddin Rakhmatullaev mengklaim bahwa pihaknya telah merancang skenario terbaik untuk menghadapi Mali U-17.

Pematangan strategi pun dilakukan oleh seluruh pemain dalam latihan yang dilakukan di Stadion Sriwedari, Kamis (9/11) sore.

"Kami fokus pada permainan besok melawan Mali. Sesuai dengan strategi dan rencana kami. Mempelajari kelemahan dan kami menentukan strategi untuk melawan Mali," katanya pada sela-sela latihan.

Rakhmatullaev memastikan bahwa seluruh anak asuhnya telah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Solo selama 3 hari berlatih. Menurutnya cuaca di Kota Bengawan lebih baik daripada Bali yang digunakan sebagai pusat latihan skuadnya beberapa waktu lalu.

"Cuaca yang bagus kita sudah adaptasi mulai saat latihan di bali. Dan cuaca di Solo lebih baik daripada di Bali," kata dia.