Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ayoub Chaikhoun

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |21:58 WIB
Man of the Match Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ayoub Chaikhoun
Man of the Match Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

SURABAYA – Man of the match Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik wonderkid Eintrach Frankfurt, Ayoub Chaikhoun. Penggawa Timnas Maroko U-17 itu menjadi pemain terbaik dalam kemenangan 3-1 mereka atas Timnas Indonesia di matchday pamungkas Grup A.

Seperti yang diketahui, Maroko U-17 berhasil merebut tiket 16 besar usai menjadi juara Grup A. Hal itu dipastikan usai mereka mengalahkan Timnas Indonesia U-17 dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Gol Maroko U-17 dicetak penalti Anas Alaoui (29’), Abdelhamid Ait Boudlal (38’) dan Mohammed Hamony (64’). Tuan rumah sempat memperkecil ketertinggalan lewat eksekusi tendangan bebas Nabil Asyura (42’).

Assist Chaikhoun tercipta untuk gol Aid Boudlal. Umpan terukurnya berhasil diselesaikan menjadi gol lewat tandukan.

Timnas Indonesia U-17

Dengan hasil ini, Maroko U-17 menjadi juara grup dengan catatan enam poin, hasil dua kemenangan dan satu kekalahan. Sementara Timnas Indonesia U-17 masih harap-harap cemas menantikan kepastian pada klasemen peringkat tiga terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649373/timnas-futsal-indonesia-mantapkan-pola-serangan-jelang-sea-games-thailand-2025-qnx.jpg
Timnas Futsal Indonesia Mantapkan Pola Serangan Jelang SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/fajar_alfian.jpg
Resmi Menikah! Momen Haru Fajar Alfian dan Firly Assyifa di Bandung Bikin Publik Terpukau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement