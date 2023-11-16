Man of the Match Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ayoub Chaikhoun

Man of the Match Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)

SURABAYA – Man of the match Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik wonderkid Eintrach Frankfurt, Ayoub Chaikhoun. Penggawa Timnas Maroko U-17 itu menjadi pemain terbaik dalam kemenangan 3-1 mereka atas Timnas Indonesia di matchday pamungkas Grup A.

Seperti yang diketahui, Maroko U-17 berhasil merebut tiket 16 besar usai menjadi juara Grup A. Hal itu dipastikan usai mereka mengalahkan Timnas Indonesia U-17 dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Gol Maroko U-17 dicetak penalti Anas Alaoui (29’), Abdelhamid Ait Boudlal (38’) dan Mohammed Hamony (64’). Tuan rumah sempat memperkecil ketertinggalan lewat eksekusi tendangan bebas Nabil Asyura (42’).

Assist Chaikhoun tercipta untuk gol Aid Boudlal. Umpan terukurnya berhasil diselesaikan menjadi gol lewat tandukan.

Dengan hasil ini, Maroko U-17 menjadi juara grup dengan catatan enam poin, hasil dua kemenangan dan satu kekalahan. Sementara Timnas Indonesia U-17 masih harap-harap cemas menantikan kepastian pada klasemen peringkat tiga terbaik.