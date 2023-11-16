Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023 Setelah Kalah 1-3 dari Maroko U-17

Berikut hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 setelah kalah 1-3 dari Maroko U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 setelah kalah 1-3 dari Maroko U-17 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-17 baru saja menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, skuad Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– tumbang 1-3. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia U-17 finis di posisi tiga Grup A dengan koleksi dua poin.

(Timnas Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Maroko U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Maroko U-17 finis sebagai juara Grup A dengan koleksi enam angka, disusul Ekuador U-17 di posisi dua dengan lima angka. Sementara itu, Panama U-17 posisi juru kunci dengan dua poin.

Timnas Indonesia U-17 berada di posisi yang lebih baik ketimbang Panama U-17 karena mencetak gol lebih banyak, sekalipun selisih gol mereka sama-sama -2. Timnas Indonesia U-17 tercatat mencetak tiga gol, sedangkan Panama U-17 hanya mengemas dua gol.

Sekarang yang jadi pertanyaan, masih adakah peluang Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023? Jawabannya masih ada.

Timnas Indonesia U-17 masih berpeluang lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik, Sekadar diketahui, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Di klasemen peringkat tiga terbaik saat ini, Timnas Indonesia U-17 berada di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 wajib berharap peringkat tiga Grup E dan F saat ini mendapatkan hasil negatif di matchday pamungkas.