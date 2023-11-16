Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik di Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Masih di 4 Besar, Uzbekistan U-17 Lolos!

Timnas Indonesia U-17 masih berpotensi lolos sebagai salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik (Foto: LOC WCU17/NFL)

KLASEMEN sementara peringkat ketiga terbaik di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-17, untuk sementara, masih berada di empat besar selagi Timnas Uzbekistan U-17 bisa dipastikan lolos usai mengumpulkan empat poin.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – memerlukan kemenangan di laga terakhir fase Grup A Piala Dunia U-17 2023 ketika menghadapi Maroko U-17. Namun, laga yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (16/11/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan kekalahan 1-3.

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U-17 masih finis di peringkat ketiga Grup A. Sebab, Timnas Panama U-17 bermain imbang 1-1 kontra Ekuador U-17 dan kalah dari catatan poin disiplin dibanding Timnas Indonesia U-17.

Namun, kelolosan tim asuhan Bima Sakti sangat ringkih untuk saat ini. Timnas Indonesia U-17 berada di peringkat keempat dalam klasemen sementara peringkat ketiga terbaik Piala Dunia U-17 2023 dengan catatan dua poin, di belakang Uzbekistan, Jepang, dan Iran.

Kendati begitu, Korea Selatan dan Meksiko mengancam di belakang. Timnas Korea Selatan U-17 akan menghadapi Burkina Faso U-17 dalam laga terakhir yang dimainkan Sabtu (18/11/2023) mendatang.

Di sisi lain, Timnas Meksiko U-17 akan berhadapan dengan Selandia Baru U-17. Jika kedua tim meraih kemenangan, maka Timnas Indonesia U-17 akan tergeser.