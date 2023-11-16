Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Nabil Asyura Cetak Gol Indah, Garuda Asia Tetap Takluk 1-3

Gol tendangan bebas Nabil Asyura tak menolong Timnas Indonesia U-17 dari kekalahan kontra Maroko U-17 (Foto: PSSI)

HASIL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis (16/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-3 untuk kekalahan Timnas Indonesia U-17.

Maroko U-17 menang berkat gol-gol Anas Alaoui (29'), Abdelhamid Ait Boudlal (38'), dan Mohamed Hamony (64'). Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- mencetak gol melalui tendangan bebas Nabil Asyura (42').

Jalannya Pertandingan

Timnas Indonesia U-17 membuka permainan dengan ancaman. Baru lima menit laga berjalan, Arkhan Kaka sudah mendapatkan peluang. Namun, skor masih belum berubah karena tembakannya melebar.

Pada menit ke-11, giliran Maroko yang menebar ancaman. Beruntung, dua peluang beruntun yang muncul tidak berhasil menggetarkan gawang Ikram Al Giffari.

Delapan menit berselang, Nabil Asyura melakukan percobaan dari luar kotak penalti. Namun, sepakannya melambung jauh dari sasaran.

Arkhan Kaka bergerak di sayap kiri dan memberi ancaman pada menit ke-23. Namun, pergerakannya dimatikan oleh sebuah tekel dari seorang pemain Maroko U-17.

Pada menit ke-27, wasit menunjuk titik putih setelah pemain Maroko U-17 dilanggar Welber Jardim. Anas Alaoui yang maju sebagai eksekutor sukses membawa Maroko U-17 unggul pada menit ke-29.

Pada menit ke-38, Abdelhamid Ait Boudlal sukses menggandakan skor untuk Timnas Maroko U-17 melalui tandukannya dalam situasi sepak pojok. Timnas Maroko U-17 unggul 2-0 atas tuan rumah.

Empat menit berselang, Timnas Indonesia U-17 berhasil memperkecil ketertinggalan. Eksekusi tendangan bebas Nabil Asyura menghantam pojok gawang Maroko U-17 di tiang dekat. Skor 2-1 untuk Maroko U-17 bertahan hingga jeda.

Setelah jeda turun minum, pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti melakukan rotasi dengan memasukkan Achmad Zidan. Dia masuk menggantikan Figo Dennis.

Maroko U-17 langsung menebar ancaman melalui tendangan bebas Abdelhamid Maali. Beruntung, tembakannya masih sedikit melebar dari gawang Ikram Al Giffari.