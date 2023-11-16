Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipantau Klub-Klub Besar, Erick Thohir Sebut Ada 5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Miliki Masa Depan Gemilang Usai Piala Dunia U-17 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:31 WIB
Dipantau Klub-Klub Besar, Erick Thohir Sebut Ada 5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Miliki Masa Depan Gemilang Usai Piala Dunia U-17 2023
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengatakan ada empat sampai lima pemain Timnas Indonesia U-17 yang bakal memiliki masa depan yang gemilang usai Piala Dunia U-17 2023. Ia pun mengatakan itu bukan dari opini pribadinya, melainkan dari orang-orang yang andal dalam menemukan bakat-bakat pesepakbola muda alias talent scouting yang datang dari sejumlah klub besar Eropa.

Menurut pemaparan Erick, Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di empat kota di Indonesia tersebut dihadiri banyak talent scouting atau pencari bakat dari klub besar. Ia mengambil contoh ada pencari bakat dari Inter Milan dan Atalanta yang hadir di Piala Dunia U-17 2023.

Para pencari bakat dari berbagai klub tersebut pun juga melihat penampilan anak buah Bima Sakti selama berjuang di Grup A Piala Dunia U-17 2023. Dari dua laga yang sudah dimainkan, yakni imbang 1-1 kontra Ekuador U-17 dan saat seri 1-1 dengan Panam U-17, Erick Thohir menyebut setidaknya ada lima penggawa Garuda Asia yang berpotensi menjadi bintang Indonesia di masa depan.

Erick Thohir tak memberikan lebih jelas apakah potensi calon bintang itu karena bermain di klub Eropa atau tidak. Satu hal yang pasti, kelima pemain yang dimaksud memiliki masa depan gemilang karena permainan apiknya selama tampil membela Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023.

“Dari U-17 saya rasa ada empat sampai lima pemain yang bisa menjadi potensi bintang Indonesia ke depannya. Saya enggak mau sebutin nomor-nomor, yang bicara bukan saya karena U-17 ini yang menarik ya, ada argumentasi dari banyak scouting,” kata Erick Thohir, dikutip Kamis (16/11/2023).

Erick Thohir bersama Ragnar Oratmangoen

“Di sini (Piala Dunia U-17 2023) ada scouting Inter Milan, Atalanta, dari klub-klub besar banyak. Mereka lihat kalau U-17 ini justru untuk scouting itu jauh lebih diperlukan dibanding U-20. Karena U-20 rata-rata sudah main di klub-klub besar, U-17 ini masih potensi main ke klub-klub, jadi mereka melihat U-17 ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi perekrutan awal,” imbuh Erick Thohir

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649765/bursa-pemilihan-ketua-pssi-jateng-mulai-memanas-sosok-kontroversial-ikut-terseret-sbn.webp
Bursa Pemilihan Ketua PSSI Jateng Mulai Memanas, Sosok Kontroversial Ikut TerseretÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/persija_jakarta_merayakan_hari_ulang_tahun_hut_k.jpg
Mauricio Souza Ungkap Taktik Hebat yang Bikin Persija Bungkam PSIM
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement