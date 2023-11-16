Dipantau Klub-Klub Besar, Erick Thohir Sebut Ada 5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Miliki Masa Depan Gemilang Usai Piala Dunia U-17 2023

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengatakan ada empat sampai lima pemain Timnas Indonesia U-17 yang bakal memiliki masa depan yang gemilang usai Piala Dunia U-17 2023. Ia pun mengatakan itu bukan dari opini pribadinya, melainkan dari orang-orang yang andal dalam menemukan bakat-bakat pesepakbola muda alias talent scouting yang datang dari sejumlah klub besar Eropa.

Menurut pemaparan Erick, Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di empat kota di Indonesia tersebut dihadiri banyak talent scouting atau pencari bakat dari klub besar. Ia mengambil contoh ada pencari bakat dari Inter Milan dan Atalanta yang hadir di Piala Dunia U-17 2023.

Para pencari bakat dari berbagai klub tersebut pun juga melihat penampilan anak buah Bima Sakti selama berjuang di Grup A Piala Dunia U-17 2023. Dari dua laga yang sudah dimainkan, yakni imbang 1-1 kontra Ekuador U-17 dan saat seri 1-1 dengan Panam U-17, Erick Thohir menyebut setidaknya ada lima penggawa Garuda Asia yang berpotensi menjadi bintang Indonesia di masa depan.

Erick Thohir tak memberikan lebih jelas apakah potensi calon bintang itu karena bermain di klub Eropa atau tidak. Satu hal yang pasti, kelima pemain yang dimaksud memiliki masa depan gemilang karena permainan apiknya selama tampil membela Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023.

“Dari U-17 saya rasa ada empat sampai lima pemain yang bisa menjadi potensi bintang Indonesia ke depannya. Saya enggak mau sebutin nomor-nomor, yang bicara bukan saya karena U-17 ini yang menarik ya, ada argumentasi dari banyak scouting,” kata Erick Thohir, dikutip Kamis (16/11/2023).

“Di sini (Piala Dunia U-17 2023) ada scouting Inter Milan, Atalanta, dari klub-klub besar banyak. Mereka lihat kalau U-17 ini justru untuk scouting itu jauh lebih diperlukan dibanding U-20. Karena U-20 rata-rata sudah main di klub-klub besar, U-17 ini masih potensi main ke klub-klub, jadi mereka melihat U-17 ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi perekrutan awal,” imbuh Erick Thohir