Timnas Indonesia Percaya Diri Tampil Melawan Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia menghadapi Irak di laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Laga grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali digelar, kali ini skuad garuda menjadi tim pembuka yang akan bertanding melawan Irak. Pertandingan ini membuat Shin Tae Yong, pelatih Timnas Indonesia memutar otak untuk mengatur strategi yang apik.

Laga ini akan digelar pada Kamis, 16 November 2023 di Basra International Stadium, Irak pukul 21.45 WIB. PSSI mengkonfirmasi akan memboyong 25 pemain tim besutan Shin Tae Yong untuk melawan Timnas Irak.

Shin Tae Yong menargetkan timnya untuk bisa lolos di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah strategi telah ia susun, mengingat Irak termasuk lawan yang berat bagi Indonesia.

Sangat penting bagi Indonesia kali ini untuk mengunci kemenangan di laga melawan Irak dalam pertandingan pertama putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Irak sendiri masuk dalam peringkat 68 dan Indonesia peringkat 145 FIFA.

Timnas Indonesia yang dijadwalkan bertanding melawan Timnas Irak sudah mulai melakukan latihan penyesuaian di Basra, Iraq pada Minggu 12/11/2023 kemarin. Shin Tae Yong memilih lebih fokus pada pemulihan fisik untuk para pemain.

Berikut daftar pemain yang akan berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

Penjaga gawang:

1. Nadeo Arga Winata – Borneo FC

2. Muhamad Riyandi – Persis Solo

3. Ernando Ari – Persebaya Surabaya

Pemain depan:

4. Hokky Caraka – PSS Sleman

5. Ramadhan Sananta – Persis Solo

6. Dendy Sulistyawan – Bhayangkara Presisi FC

7. Dimas Drajad – Persikabo

8. Rafael Struick – ADO Den Haag

Pemain tengah:

9. Saddil Ramdani – Sabah FC

10. Marc Klok – Persib Bandung

11. Rachmat Irianto – Persib Bandung

12. Ricky Kambuaya – Dewa United

13. Witan Sulaeman – Persija Jakarta

14. Egy Maulana – Dewa United

15. Adam Alis – Borneo FC

16. Arkhan Fikri – Arema FC

Pemain bertahan:

17. M. Edo Febriansah – Persib Bandung

18. Wahyu Prasetyo – PSIS Semarang

19. Rizky Ridho – Persija Jakarta

20. Jordi Amat – Johor Darul Tazim FC

21. Elkan Baggott – Ipswich Town

22. Sandy Walsh – KV Mechelen

23. Shayne Pattynama – Viking FK

24. Asnawi Mangkualam – Jeonnam Dragons

25. Pratama Arhan – Tokyo Verdy