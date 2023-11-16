Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak Malam Ini!

Timnas Indonesia bakal menghadapi Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak malam ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Partai pembuka Grup F tersebut bakal dihelat di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 WIB dan disiarkan secara live di RCTI!

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- ditargetkan mencuri tiga poin di markas Singa Mesopotamia –julukan Timnas Irak pada malam ini meski amat suit. Hal itu perlu dilakukan Jordi Amat cs karena hasil positif pada laga perdana dinilai akan memengaruhi hasil-hasil di laga berikutnya.

"Ini adalah pertandingan pertama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak, dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya," kata pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.

Shin Tae-yong tentu wajib menyiapkan strategi terbaik untuk bisa mencengkeram Singa Mesopotamia di kandangnya sendiri. Pasalnya, Irak yang akan didukung sekitar 65 ribu suporternya, lebih diunggulkan karena menempati ranking FIFA 68 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat 145 dunia.

Karena itu, Shin Tae-yong membawa 25 pemain terbaiknya untuk menghadapi Timnas Irak. Di antaranya, ada sejumlah pemain langganan Timnas Indonesia seperti Marc Klok, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Ramadhan Sananta, hingga Nadeo Argawinata.

STY juga membawa 8 pemain abroad yakni Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Sandy Walsh (KV Mechelen), Jordi Amat (Johor Darul Ta'zim), Shayne Pattynama (Viking FK), Saddil Ramdani (Sabah FC), Rafael Struick (ADO Den Haag), dan Elkan Baggott (Ipswich Town).