HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Dapat Dukungan dari Suporter Indonesia, Pemain Timnas Amerika Serikat U-17 Nimfasha Berchimas Bilang Begini

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |04:39 WIB
Tak Dapat Dukungan dari Suporter Indonesia, Pemain Timnas Amerika Serikat U-17 Nimfasha Berchimas Bilang Begini
Timnas Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/usnyt)
JAKARTA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Amerika Serikat (AS) U-17, Nimfasha Berchimas menyadari timnya selalu tak mendapatkan dukungan dari suporter Indonesia yang hadir dalam pertandingan Piala Dunia U-17 2023. Menanggapi hal tersebut, Berchimas sejatinya tidak terlalu peduli karena baginya yang terpenting adalah kemenangan AS U-17.

Rasa cuek Berchimas itu pun terlihat jelas dari dua laga AS U-17 yang sudah dimainkan. Sejauh ini mesin gol AS U-17 itu telah mengoleksi tiga gol dari dua pertandingan yang dijalani karena ia memilih fokus ke laga.

"Itu tidak masalah, namun saya tidak mempedulikan hal tersebut karena fokus dalam pertandingan untuk meraih kemenangan," ujarnya kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (16/11/2023).

Sekadar informasi, skuad muda The Yanks –julukan Timnas AS– dalam dua pertandingan fase Grup E memang tak mendapat dukungan dari fans Indonesia yang hadir secara langsung. Sudah dua laga AS U-17 bermain di Jakarta International Stadium (JIS) benar-benar tak didukung para penonton yang hadir.

Timnas Amerika Serikat U-17

Seperti pada laga pertama antara AS U-17 melawan Timnas Korea Selatan U-17. Saat itu suporter Indonesia diketahui lebih mendukung Taeguk Warrior muda-julukan Korea Selatan U-17.

Menariknya, AS U-17 justru mampu memetik kemenangan 3-1 pada laga yang digelar akhir pekan lalu. Selanjutnya, hal serupa juga dialami AS U-17 saat berhadapan dengan Burkina Faso U-17.

Halaman:
1 2
      
