Permintaan Sulthan Zaky kepada Suporter Tanah Air Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |03:36 WIB
Permintaan Sulthan Zaky kepada Suporter Tanah Air Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Pemain Timnas Indonesia U-17, Sulthan Zaky. (Foto: Instagram/sulthanzky)
A
A
A

SURABAYA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 akan melakoni laga penting saat melawan Maroko U-17 di matchday pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023. Kemenangan wajib diraih skuad Garuda Asia, untuk itu penggawa Timnas Indonesia U-17, Sulthan Zaky pun berharap dukungan dari para suporter di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Menurut Sulthan Zaky, kehadiran suporter bisa membantu para pemain agar semakin bersemangat saat bermain. Karenanya ia pun meminta agar Stadion GBT bisa penuh saat Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan berhadapan dengan Maroko U-17 di laga terakhir fase Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu akan digelar di Stadion GBT, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan itu kemungkinan besar akan menjadi penentu nasib kedua tim di Piala Dunia U-17 2023. Sebab, kedua tim saat ini berada dalam posisi belum aman di klasemen sementara Grup A. Timnas Indonesia U-17 berada di peringkat ketiga dengan dua poin.

Sementara, Maroko U-17 berada di peringkat kedua dengan perolehan tiga poin. Karena itu, kemenangan adalah harga mati bagi Indonesia U-17 dan Maroko U-17. Sulthan pun meminta bantuan dari suporter untuk membakar semangat Timnas Indonesia U-17.

Sulthan Zaky (LOC Piala Dunia U-17 2023)

“Untuk suporter Indonesia, jangan lupa dukung kami, datang dan ramaikan tanggal 16 (November) lawan Maroko U-17. Biar semangat kita bisa lebih menyala karena suporter,” kata Sulthan dikutip dari kanal Youtube PSSI TV, Kamis (16/11/2023).

