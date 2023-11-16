Piala Dunia U-17 2023: Bojan Hodak Berharap Makin Banyak Anak Muda Indonesia yang Tertarik Jadi Pesepakbola

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menilai ada banyak hal positif yang terjadi selama Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Salah satunya ia menilai turnamen akbar kelompok umur tersebut bisa menjadi awal mula anak muda di Tanah Air tertarik menjadi pesepakbola profesional.

Pelatih asal Kroasia ini melihat cukup banyak suporter yang memberikan dukungan selama penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 berlangsung. Bahkan terjadi di setiap pertandingannya.

“Ada banyak anak-anak dan ini satu kesempatan bagi mereka untuk melihat kompetisi seperti ini,” ungkap Bojan Hodak, Kamis (16/11/2023).

Bojan menilai penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 ini sangat bagus untuk mempromosikan sepakbola usia di bawah 17 tahun. Dia yakin dari penyelenggaraan ini akan membuat anak-anak muda semakin antusias untuk menjadi pesepak bola.

“Setelah ini anak-anak bisa terus antusias dan banyak dari mereka nantinya akan bermain sepak bola,” sambung Bojan Hodak.

Meski demikian, Bojan Hodak belum memiliki waktu untuk bisa menyaksikan secara langsung pertandingan di Piala Dunia U-17 2023. Sebab saat ini, dia masih menangani Persib Bandung untuk persiapan jelang menghadapi Dewa United, Minggu (26/11/2023).

“Saya akan mencobanya (menonton secara langsung) di laga terakhir di babak ini karena dalam dua babak sebelumnya saya tidak ada di sini. Untuk laga terakhir mungkin saya akan hadir menontonnya,” tambahnya.