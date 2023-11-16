Gara-Gara Hal Ini, Timnas Jerman U-17 Betah Main di Indonesia Selama Piala Dunia 17 2023

Timnas Jerman U-17 nyaman main di Indonesia selama Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

BANDUNG - Pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman U-17 ternyata merasa nyaman main di Indonesia, khususnya di Bandung, selama Piala Dunia U-17 2023. Menurut pemaparan penggawa Timnas Jerman U-17, Max Moerstedt, hal yang membuat timnya nyaman di Indonesia karena masyarakatnya ramah-ramah serta mereka mendapatkan sambutan yang hangat.

Sejak tiba di Indonesia, terutama Bandung, Moerstedt sangat terkesan dengan sambutan hangat yang diberikan kepada ia dan tim. Hal inilah yang membuatnya merasa nyaman selama di Bandung.

"Saya pikir semua orang sangat-sangat ramah. Mereka menyambut kami dengan hangat. Ini keren," ucap Moerstedt kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (16/11/2023).

Selama di Bandung, Moerstedt dan Timnas Jerman U-17 telah menjalani dua laga fase Grup F. Hasilnya, mereka sukses merebut kemenangan atas Meksiko di laga perdana dengan skor 3-1.

Terakhir, mereka baru saja memenangkan laga kontra Selandia Baru yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (15/11/2023) malam WIB. Mereka menang dengan skor 3-1.

Lebih spesialnya lagi, dalam dua kemenangan tersebut, pemain berusia 17 tahun itu selalu menyumbangkan gol. Total, ia sudah mencetak dua gol dari dua laga tersebut.