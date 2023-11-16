Belum Puas Usai Raih Tiket 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Timnas Jerman U-17 Mau Juarai Grup F

BANDUNG - Tim Nasional (Timnas) Jerman U-17 memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 usai menang atas Selandia Baru U-17. Meski sudah pasti lolos, pelatih Timnas Jerman U-17, Christian Wueck, tidak mau anak buahnya merasa puasa, sebab ia menilai Der Panzer –julukan Timnas Jerman– harus menjadi juara Grup F.

Seperti yang diketahui, Timnas Jerman U-17 baru saja sukses menumbangkan Selandia Baru di matchday kedua Grup F Piala Dunia U-17 2023. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Rabu 15 November 2023 malam WIB, Jerman menang dengan skor 3-1.

Kemenangan tersebut memastikan Jerman menjadi tim pertama di Grup F yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Koleksi 6 poin cukup membuat mereka minimal duduk di peringkat kedua Grup F.

Meski begitu, Wueck tidak ingin Jerman terlena dengan posisi ini. Ia membidik juara Grup F yang akan ditentukan di laga terakhir melawan Venezuela di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu 18 November 2023.

"Kami ingin menjadi juara grup. Jadi kami akan memberikan yang terbaik (di laga terakhir)," kata Wueck kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, seusai laga, Kamis (16/11/2023).