HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Belum Puas Usai Raih Tiket 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Timnas Jerman U-17 Mau Juarai Grup F

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |00:50 WIB
Timnas Jerman U-17 bakal berusaha jadi jawara Grup F Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/dfb_junioren)
Timnas Jerman U-17 bakal berusaha jadi jawara Grup F Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/dfb_junioren)
A
A
A

BANDUNG - Tim Nasional (Timnas) Jerman U-17 memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 usai menang atas Selandia Baru U-17. Meski sudah pasti lolos, pelatih Timnas Jerman U-17, Christian Wueck, tidak mau anak buahnya merasa puasa, sebab ia menilai Der Panzer –julukan Timnas Jerman– harus menjadi juara Grup F.

Seperti yang diketahui, Timnas Jerman U-17 baru saja sukses menumbangkan Selandia Baru di matchday kedua Grup F Piala Dunia U-17 2023. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Rabu 15 November 2023 malam WIB, Jerman menang dengan skor 3-1.

Kemenangan tersebut memastikan Jerman menjadi tim pertama di Grup F yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Koleksi 6 poin cukup membuat mereka minimal duduk di peringkat kedua Grup F.

Meski begitu, Wueck tidak ingin Jerman terlena dengan posisi ini. Ia membidik juara Grup F yang akan ditentukan di laga terakhir melawan Venezuela di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu 18 November 2023.

Timnas Jerman U-17

"Kami ingin menjadi juara grup. Jadi kami akan memberikan yang terbaik (di laga terakhir)," kata Wueck kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, seusai laga, Kamis (16/11/2023).

