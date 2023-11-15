Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Mathis Amougou

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:55 WIB
Man of the Match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Mathis Amougou
Mathis Amougou jadi man of the match di laga Timnas Prancis U-17 vs Korea Selatan U-17. (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA – Man of the match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik penggawa Les Bleus muda, yakni Mathis Amougou. Gelandang tersebut mencetak gol kemenangan Prancis U-17 yang sukses menumbangkan Korea Selatan U-17 dengn skor 1-0.

Berkat kemenangan itu, Prancis U-17 masih kukuh di puncak klasemen sementara Grup E Piala Dunia U-17 2023 usai menekuk Korea Selatan U-17 dengan skor tipis 1-0. Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu (15/11/2023) malam WIB, gol semata wayang Prancis U-17 yang dicetak Amougou tercipta lewat situasi sepak pojok.

Amougou menyambar umpan Ismail Bouneb dan mencatatkan namanya di papan skor. Penjaga gawang, Korea Selatan Song Min-hong tak berkutik menghadapi eksekusi pemain berusia 17 tahun itu.

Selain agresif membantu serangan, Amougou juga menjadi jenderal lapangan tengah Prancis U-17. Dia kerap kali terlibat aktif menjaga stabilitas di lini tengah.

Timnas Prancis U-17 (UEFA)

Jika bukan karena peran Amougou, bukan tak mungkin Prancis U-17 gagal mengamankan tiga poin. Pasalnya, Korea Selatan U-17 tampil cukup agresif di babak kedua.

