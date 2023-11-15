Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Kedua: Timnas Indonesia U-17 Masih di 4 Besar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:41 WIB
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Kedua: Timnas Indonesia U-17 Masih di 4 Besar!
Klasemen sementara peringkat ketiga terbaik Piala Dunia U-17 2023 di matchday kedua. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023 di matchday kedua akan dibahas Okezone di artikel ini. Sejauh ini, Timnas Indonesia U-17 masih berada di empat besar, hal itu berarti Garuda Asia berpeluang lolos ke 16 besar meski finis di peringkat ketiga.

Seperti yang diketahui, hanya dua tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak lolos dari fase grup. Lalu untuk melengkapi menjadi 16 negara, maka empat tim lagi dipilih dari peringkat tiga terbaik dari total enam grup.

Hadirnya peringkat tiga terbaik memberikan harapan bagi sejumlah tim yang kesulitan di fase grup, termasuk Timnas Indonesia U-17. Sejauh ini, pasukan Bima Sakti itu harus puas berada di peringkat ketiga Grup A karena hanya bisa meraih dua poin saja dari dua laga yang sudah dimainkan.

Poin pertama diambil kala Timnas Indonesia U-17 mampu menahan Ekuador U-17 dengan skor 1-1. Lalu skor yang sama pun terlihat kala Arkhan Kaka menghadapi Panama U-17.

Timnas Indonesia U-17 (LOC Piala Dunia U-17 2023)

Dengan dua poin itulah Timnas Indonesia U-17 pun kini menempati posisi ketiga dan masih berada di zona aman dalam klasemen peringkat tiga terbaik di Piala Dunia U-17 2023. Kendati demikian, perlu diingat bahwa Timnas Indonesia U-17 berada di posisi keempt, yang berarti masih ada peluang mereka disingkirkan.

Untuk itu, pasukan Bima Sakti wajib memenangkan laga pamungkas saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis 16 November 2023 pukul 19.00 WIB. Maroko U-17 sendiri kini bertengger di peringkat kedua di Grup A dengan 3 poin.

Halaman:
1 2
      
