HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 6 Negara yang Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Menyusul?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:49 WIB
Daftar 6 Negara yang Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Menyusul?
Timnas Indonesia U-17 bisa saja menyusul 6 negara yang sudah memastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
DAFTAR 6 negara yang lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. tidak terasa, Piala Dunia U-17 2023 sudah menyelesaikan matchday kedua.

Hasilnya sudah ada 6 negara yang dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Mereka ialah Spanyol U-17 yang muncul sebagai perwakilan Grup B, Inggris U-17 (C), Senegal U-17 (D), Prancis U-17 (E), Amerika Serikat U-17 (E) dan Jerman U-17 (F).

Timnas Spanyol U-17

(Timnas Spanyol U-17 menjadi tim pertama yang lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023)

Hal itu berarti hanya Grup A yang belum memiliki wakil di 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Berhubung sudah ada enam yang lolos, itu berarti masih ada 10 slot tersisa untuk tampil di fase gugur Piala Dunia U-17 2023.

Sesuai aturan, peserta babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 adalah juara dan runner-up (12 tim). Setelah itu, empat tim sisa diisi empat tim yang finis di posisi peringkat tiga terbaik.

Sekadar diketahui, dari enam tim yang finis sebagai peringkat tiga, empat di antaranya berhak melaju ke fase gugur. Terlepas dari itu, sanggupkah Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023? Peluang itu sangat terbuka.

Setelah melalui dua pertandingan Grup A, Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti mengemas dua angka, hasil imbang 1-1 kontra Ekuador dan Panama. Timnas Indonesia U-17 kini menempati posisi tiga, terpaut dua angka dari Ekuador U-17 di puncak klasemen.

Sementara dengan Maroko U-17 di posisi dua, Timnas Indonesia U-17 hanya tertinggal satu angka. Karena itu, Timnas Indonesia U-17 lolos otomatis ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 asalkan menang atas Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A pada Kamis, 16 November 2023 malam WIB.

