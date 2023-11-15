Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023: El Tri Tertinggal 0-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:00 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023: El Tri Tertinggal 0-1
Timnas Venezuela U-17 ungguli Meksiko U-17 di babak pertama (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Venezuela unggul 1-0 atas Meksiko dalam laga yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (15/11/2023) sore WIB.

Gol Alejandro Cichero pada menit keenam menjadi satu-satunya pembeda di antara kedua tim. Namun, Venezuela kehilangan seorang pemainnya setelah Giovanny Jose Sequera dikartu merah.

 Timnas Venezuela U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Venezuela U-17 langsung bermain menekan sejak awal pertandingan di babak pertama. Meskipun begitu, La Vinotinto -julukan Venezuela U-17- kalah dominan dalam penguasaan bola dari Meksiko U-17.

Terpantau, El Tri -julukan Meksiko U-17- kesulitan untuk mencari ruang untuk menyerang. Venezuela U-17 yang mengandalkan serangan balik akhirnya mencetak gol lebih dulu. Gol berawal dari tendangan sudut yang dikirim Juan Arango.

Bola yang melambung langsung disambar oleh Alejandro Cichero (6’) dengan tandukkannya, Venezuela U-17 unggul 1-0. Selepas gol itu, El Tri langsung bermain agresif menggedor pertahanan Venezuela U-17.

Beberapa peluang berhasil didapatkan oleh Stephano Carrillo dan kolega, namun belum membuahkan hasil. Memasuki menit ke-30, tepatnya setelah cooling break, kedua tim terpantau saling serang untuk mencetak gol tambahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649173/indra-sjafri-skuad-timnas-indonesia-u22-sudah-matang-untuk-sea-games-2025-dbe.jpg
Indra Sjafri: Skuad Timnas Indonesia U-22 Sudah Matang untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/raymond_indranikolaus_joaquin_2.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2025: Raymond/Joaquin Debut Super 1000
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement