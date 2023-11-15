Hasil Babak Pertama Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023: El Tri Tertinggal 0-1

HASIL babak pertama Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Venezuela unggul 1-0 atas Meksiko dalam laga yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (15/11/2023) sore WIB.

Gol Alejandro Cichero pada menit keenam menjadi satu-satunya pembeda di antara kedua tim. Namun, Venezuela kehilangan seorang pemainnya setelah Giovanny Jose Sequera dikartu merah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Venezuela U-17 langsung bermain menekan sejak awal pertandingan di babak pertama. Meskipun begitu, La Vinotinto -julukan Venezuela U-17- kalah dominan dalam penguasaan bola dari Meksiko U-17.

Terpantau, El Tri -julukan Meksiko U-17- kesulitan untuk mencari ruang untuk menyerang. Venezuela U-17 yang mengandalkan serangan balik akhirnya mencetak gol lebih dulu. Gol berawal dari tendangan sudut yang dikirim Juan Arango.

Bola yang melambung langsung disambar oleh Alejandro Cichero (6’) dengan tandukkannya, Venezuela U-17 unggul 1-0. Selepas gol itu, El Tri langsung bermain agresif menggedor pertahanan Venezuela U-17.

Beberapa peluang berhasil didapatkan oleh Stephano Carrillo dan kolega, namun belum membuahkan hasil. Memasuki menit ke-30, tepatnya setelah cooling break, kedua tim terpantau saling serang untuk mencetak gol tambahan.