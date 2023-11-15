Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ji Da-bin Akui Pengaruh Arkhan Kaka untuk Timnas Indonesia U-17 Sangat Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:03 WIB
Ji Da-bin Akui Pengaruh Arkhan Kaka untuk Timnas Indonesia U-17 Sangat Besar
Arkhan Kaka (8) punya peran besar buat Timnas Indonesia U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)
A
A
A

SURABAYA - Ji Da-bin mengakui pengaruh Arkhan Kaka Putra Purwanto untuk Timnas Indonesia U-17 sangat besar pada Piala Dunia U-17 2023. Tak hanya gol, pemain Persis Solo itu juga memberikan efek di luar lapangan.

Performa Arkhan Kaka bersama Timnas Indonesia U-17 sejauh ini di Piala Dunia U-17 2023 layak diacungi dua jempol. Ji sampai mengakui betapa pentingnya sosok penyerang berusia 16 tahun itu di dalam skuad Garuda Asia.

Ji Da-bin (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)

Gelandang berusia 17 tahun itu mengungkapkan Arkhan Kaka sangat memberikan energi positif kepada seluruh pemain. Hal itu ditularkan tidak hanya di dalam, tetapi juga luar lapangan.

“Energinya, dorongannya sangat positif,” ungkap Ji, dilansir dari situs resmi FIFA, Rabu (15/11/2023).

“Dia sangat menyemangati kami, meneriaki kami agar kami maju. Dan pemain seperti itulah yang kami butuhkan,” sambung pemain jebolan ASIOP APACINTI itu.

Wajar jika Ji memberi pujian kepada Arkhan. Sebab, pemain asal Kabupaten Blitar itu memang menjadi sosok menyeramkan bagi negara pesaing di Grup A, khususnya Ekuador U-17 dan Panama U-17.

Halaman:
1 2
      
